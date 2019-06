Kuin 34 vuotta sitten: Madonna ja Springsteen USA:n albumilistan kärjessä

Kokeneet musiikkitähdet juhlivat tämän viikon Yhdysvaltain albumilistalla. Billboardin listan ykkössijan otti Madonna albumillaan Madame X, joka jätti kakkoseksi Bruce Springsteenin pitkäsoiton Western Stars.

Edellisen kerran Madonna ja Springsteen pitivät Yhdysvaltain albumilistan kahta kärkipaikkaa yli 34 vuotta sitten, alkuvuodesta 1985. Tuolloin Springsteenin levy Born in the USA kiilasi ykköseksi ja Madonnan Like a Virgin päätyi kakkoseksi. Muutaman viikon jälkeen osat vaihtuivat, kun Madonnan albumi pudotti The Bossin hittiparaatin hopeasijalle.

Tämän kesän kakkossijalleen Springsteen saa lohtua siitä, että esimerkiksi Britanniassa ja Australiassa Western Stars löi Madame X:n myyntiluvut.