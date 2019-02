Kuin suunnistuskisoissa: Naurua, itkua ja elämässä eksymistä – nyt vaan kysymys on kunnianhimoisesta produktiosta

Tunteita herättävä, liikuttava, herkkä, tragikoominen, ajaton, aseista riisuva. Ohjaaja Janne Salminen löytää runsaasti kuvailevia sanoja, kun hän kertoo Keuruun Talkooteatterin tämän kevään näytelmävalinnasta, kirjailija Reko Lundánin Aina joku eksyy -tarinasta.

– Itse pidän näytelmästä jo siksikin, että siinä itku ja nauru sekoittuvat. Minusta Aina joku eksyy on yksi parhaista kotimaisista nykynäytelmistä, Salminen linjaa.

Teksti on valmistunut vuonna 1998, jolloin sen kantaesityskin oli KOM-teatterissa Helsingissä. Salminen kuvaa kokonaisuutta "suunnistusnäytelmäksi", jonka avainajatuksen kiteyttää Hanna-päähenkilön Tuomo-veli kuvatessaan suunnistuksessa usein käyvän – hyvistä kartoista huolimatta – kuten elämässäkin: aina joku eksyy.

Näytelmä vie monelle aikatasolle 1950-luvulta nykypäivään. Pääpaikkana on 1970–80-lukuja elävä pieni varuskuntakaupunki. Kerronnan ytimessä on perheen Hanna-äiti (Anja Pihl ja Mari Lampinen), jonka kohtaloa on johdatellut alkoholi.

– Elämän haurautta ja eksymisen helppoutta kuvataan herkästi ja lempeästi. Samalla näytetään, ettei kukaan selviä alkoholistin piirissä kuivin jaloin , mutta kaikesta huolimatta jokin kantaa. Näytelmän henkilöt ovat aitoja ja syviä, esiin nousevat perheen pelot ja traumat.

Salminen toteaa Lundánin tekstin olevan haastavaa ja huumorin ratkiriemukasta kielellistä sanailua. Hieman yli kymmenhenkiselle Talkooteatterille se on merkinnyt kunnianhimoista haastetta, josta ohjaaja uskoo "vanhojen tekijöiden" selviävän oivasti.

Keskeisissä rooleissa nähdään Hannan Ripa-puolisona Timo Tuominen, Liisa-tyttärenä Taru Ollikainen, Aki-poikana Jukka Piispanen, Lauri-isänä Hannu Pekkarinen, Vieno-äitinä Salli Kajosmäki ja Tuomo-veljenä Markku Lehto.

Keuruun kansalaisopiston opintoryhmänä toimiva Talkooteatteri on perustettu vuonna 1978. Perinteisesti se on valmistanut joka kevät ensi-iltaan pitkän näytelmän. Lisäksi se on tehnyt ja ollut mukana tekemässä muun muassa performansseja, elokuvia ja kuunnelmia.

Talkooteatterin Aina joku eksyy -näytelmän ensi-ilta on perjantaina 1.3. 19 Keuruun Kulttuuritalo Kimarassa. Lisäksi kuusi esitystä 3.–10.3.