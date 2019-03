Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi 330000 euroa avustuksia – Teatteri Eurooppa Neljälle kulttuuripalkinto

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta on jakanut vuosittaiset kulttuurin, liikunnan ja kansalaistoiminnan avustuksensa, tällä kertaa yhteensä 330000 euroa.

Jyväskylän vuoden 2019 kulttuuripalkinnon lautakunta päätti myöntää Teatteri Eurooppa Neljälle. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa ja se luovutetaan julkisesti myöhemmin sovittavana ajankohtana. Palkinnon saajan kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Teatteri Eurooppa Neljä tunnetaan kesäteattereista, mutta sen päätoiminen työ on kiertää Suomea ja viedä teatteria sinne, missä sitä ei ole. Näytelmät yhdistelevät huumoria sekä musiikkia, ja perustamisajatuksen mukaisesti niissä on aina onnellinen loppu, lautakunnan tiedotteessa todetaan.

Kulttuuritoiminnan avustuksia jaettiin 150500 euroa. Suurimmat toiminta-avustukset, 16000 euroa, myönnettiin Keski-Suomen Kirjailijoille ja Yläkaupungin yölle. Suurin kohdeavustus oli Jyväskylän taiteilijatalosäätiölle myönnettiin 18000 euroa Tourulan kivääritehtaan ateljeetiloihin.

Liikuntalautakunta jakoi avustuksia 135600 euroa. Suurimmat toiminta-avustukset, 5500 euroa kullekin, myönnettiin Jyväskylän Naisvoimistelijoille, Jyväskylän Voimistelijat -79:lle ja Swimming Jyväskylälle. Liikunnan kohdeavustuksista suurimmat, tuhannen euron avustukset myönnettiin Jyväskylän Freestyleseuralle, Jyväskylän Voimistelijat -79:lle ja JyväsLentikselle.

Kansalaistoiminnan avustuksia myönnettiin 43000 euroa. Merkittävimmän toiminta-avustuksen, 2000 euroa, sai Jyväskylän Feniks. Suurimman kohdeavustuksen, 1000 euroa, saaja oli Säynätsalopäivien suunnitteluryhmä.