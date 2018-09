Kulttuuriministeri elokuva- ja teatterialojen häirinnästä: Toimintakulttuurin muututtava

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin) vaatii toimintakulttuurin ja -rakenteen muutosta elokuva- ja teatterialoilla. Vaatimus liittyy Terhon tilaamaan selvitykseen elokuva- ja teatterialojen häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Selvitys julkaistaan tänään.

Selvityksen mukaan elokuva- ja teatterialoilla on puutteita työlakien velvoitteiden tunnistamisessa liittyen häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Selvityksen mukaan myös lainsäädännössä on jonkin verran tarkistamisen ja täsmentämisen varaa.

– Selvityksestä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava. Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa, riskien ennaltaehkäisyssä sekä vastuu- ja valtasuhteissa on epäselvyyttä. Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava. Elokuvan ja teatterin alalla työnantajina toimivien, ovat ne sitten esim. tuottajia tai teatteriryhmiä ja -taloja, on vielä nykyistä paremmin ymmärrettävä vastuunsa ja velvoitteensa, samoin kuin työtekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa. Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa, sanoo Terho tiedotteessa.

Terhon mukaan askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu, mutta nyt on rakennettava aktiivisesti ja systemaattisesti uusia käytäntöjä ja toimintamalleja kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi, epäkohtien havaitsemiseksi, esilletuomiseksi ja selvittämiseksi luovilla aloilla.

"Valtion rahoituksella ei voida tukea"

Terho asetti huhtikuussa työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan selvittämään häirintää sekä muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialoilla. Raportti luovutetaan Terholle tänään Tieteiden talossa, jossa Paanetoja myös esittelee selvityksen tuloksia.

Paanetoja esittää selvityksessä useita toimia, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen. Selvityksessä tehdään ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja ehdotetaan uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Ehdotuksia on kohdistettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajana toimiville tuotantoyhtiöille ja teattereille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Selvityksessä ehdotetaan muun ohessa työturvallisuuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työterveyshuoltolain velvoitteiden tuntemuksen parantamista koulutuksen ja yhteisten toimintamallien avulla.

– On selvää, ettei valtion rahoituksella voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Pidän tärkeänä sitä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi. Tähän työhön ryhdytään heti, Terho sanoo tiedotteessa.

Terhon toimeksiannon taustalla olivat muun muassa häirintäkokemukset, joita elokuva- ja teatterialan tekijät ovat tuoneet julkisuudessa esiin #metoo-kampanjan myötä syksystä 2017 lähtien.

Terho kertoi huhtikuussa, että tarvittaviin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä heti selvityksen valmistuttua. Hän myös väläytti tuolloin mahdollisuutta, että elokuva-alan rahoitukseen tulee muutoksia.