Kulttuuriministerin tilaama Metoo-selvitys julki tänään

Kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin.) tilaama selvitys elokuva- ja teatterialan häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta julkaistaan tänään. Ministeri Terho asetti huhtikuussa elokuva-alan häirinnän vuoksi työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan selvittämään häirintää sekä muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialoilla. Raportti luovutetaan Terholle Tieteiden talossa, jossa Paanetoja myös esittelee selvityksen tuloksia.

Toimeksiannon taustalla olivat muun muassa syksystä 2017 lähtien #metoo-kampanjan myötä elokuva- ja teatterialan tekijöiden julkisuudessa esille tuomat häirinnän ja muut epäasiallisen kohtelun kokemukset.

Huhtikuussa kerrottiin, että selvitystä varten on tarkoitus kuulla muun muassa Suomen elokuvasäätiötä ja tuotantoyhtiöitä sekä elokuva- ja teatterialan etujärjestöjä.

Esimerkiksi Näyttelijäliitto on nostanut näyttelijöihin kohdistuvia väärinkäytöksiä esille useasti. Maaliskuun lopulla liiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko vaati STT:n haastattelussa toimia ministeriöltä ja elokuvasäätiöltä ja sanoi, että elokuva-alan sopimus- ja toimintakulttuuri mahdollistavat väärinkäytökset.

Terho kertoi huhtikuussa, että tarvittaviin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä heti selvityksen valmistuttua. Hän myös väläytti tuolloin mahdollisuutta, että elokuva-alan rahoitukseen tulee muutoksia.

– Elokuvasäätiö on jo laatinut ohjeistuksia, joiden vieminen käytäntöön on tärkeää. On siis jo olemassa ehdotuksia siitä, miten rahoitusta voidaan ainakin teoriassa sitoa näihin ohjeistuksiin ja niiden käytäntöönpanoon, Terho kertoi STT:lle.