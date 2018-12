Kulttuurivuotta 2019 sävyttää Minna Canthin ja Leonardo da Vincin juhlinta

Monelle kulttuuriorganisaatiolle vuosi 2019 on hengähdyksen paikka kansalaissodan muistelun ja itsenäisyyden juhlavuoden jälkeen. Mutta tässä muutamia syitä juhlaan alkavana vuonna.

Kirjallisuudessa vuotta 2019 sävyttää voimakkaasti Minna Canthin 175-vuotissyntymäpäivä 19.3. Mitä Minna Canth todella sanoi, kysyy esimerkiksi Suvi Ahola keväällä ilmestyvässä kirjassaan. Canth-tutkija Minna Maijalalta ilmestyy kaksikin uutta kirjaa.

Canthin juhlavuosi näkyy luonnollisesti myös teattereissa. Pääjuhla pidetään Kansallisteatterin näyttämöllä Helsingissä 18.3. Siellä Juha Hurmeen työryhmä esittää otteita Canthin tuotannosta.

Jyväskylän kaupunginteatteri kunnioittaa Canthia tanssillisella MC 175 – Minna Canthin liike ja liekki -teoksella. Työväenmuseo Werstaan dialoginäytelmässä Minna ja Fredrika kohtaavat Minna Canth ja Fredrika Runeberg, jonka kuolemasta tulee kuluneeksi 140 vuotta.

Leonardo da Vincin kuolemasta tulee toukokuussa kuluneeksi 500 vuotta. Renessanssinerolta säilyi nykyaikaan vain noin 15 varmasti hänen tekemäänsä maalausta, joten juhlavuoden kulisseissa on käyty kovaa kamppailua siitä, mitkä museot pääsevät osallisiksi näistä teoksista.

Yksi voittajista on luonnollisesti Pariisin Louvre, jolla on omistuksessaan viisi da Vincin maalausta, muun muassa maailman kuuluisimmaksi maalaukseksi tituleerattu Mona Lisa. Louvren johtaja Jean-Luc Martinez on ilmoittanut, että syksyn juhlanäyttelyyn kootaan kaikkien aikojen kattaus da Vincin maalauksia. Lainaan on neuvoteltu esimerkiksi maailman kallein teos Salvator Mundi.

Britit häviävät ranskalaisille maalauksien määrässä, mutta he puolestaan aikovat esitellä ylivertaisen sarjan da Vincin piirroksia.

Yli 500 piirroksen joukossa on kuvataiteen lisäksi da Vincin havainnepiirroksia tieteen, ihmisanatomian ja arkkitehtuurin saroilta. Juhlanäyttely nähdään kuninkaallisessa galleriassa Buckinghamin palatsissa sekä myöhemmin vuoden aikana Edinburghissa Skotlannissa.

Oman osansa juhlinnasta vie tietysti Italia, missä da Vinci eli suurimman osan elämästään. Milanossa on rakennettu da Vincin laitteita, Torinossa esille asetetaan hänen äärimmäisen hauras omakuvansa ja Firenzeen on saatu lainaan Codex Leicester -käsikirjoitus, josta da Vinci -fani Bill Gates maksoi 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 1994.

Suomalaisista kuvataiteilijoista Ellen Thesleff täyttää 150 vuotta. Thesleff oli yksi Suomen ensimmäisistä ekspressionisteista. Häntä muistetaan juhlanäyttelyllä Helsingin kaupungin HAM-taidemuseossa.

150-vuotisjuhlaansa viettää ensi vuonna myös säveltäjä Armas Järnefelt.

Järnefeltin juhlavuosi käynnistyy konsertilla loppiaisena 6.1. Helsingin Musiikkitalossa Jaakko Kuusiston johdolla. Samassa yhteydessä julkistetaan Helsingissä Järnefelt-aiheinen näyttely.

Kansainvälisistä säveltäjistä esillä ovat ainakin ranskalaissäveltäjät Frédéric Chopin, jonka kuolemasta tulee 170 vuotta, sekä Hector Berlioz, jonka kuolemasta on 150 vuotta.

1960–70-lukujen taite toi suomalaiseen kulttuurielämään joukon uusia tapahtumia, jotka osoittautuivat aikaa kestäviksi. Tulevana vuonna viisikymppisiään viettävät Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali sekä Kuhmon Kamarimusiikki. Mäntyharjulainen Taidekeskus Salmela tulee perässä: juhlakesän mittarissa on 40 vuotta.