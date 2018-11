Kuningatar varmistui naiseksi, kun luut kaivettiin haudasta – sukupuolikysymys on Jyväskylän ylioppilasteatterin uutuuden ydin

Jyväskylän ylioppilasteatterin (JYT) syksyn ensi-ilta on Laura Ruohosen kirjoittama näytelmä Kuningatar K. Näytelmän päähenkilön esikuva on Ruotsin suurvaltaa 1600-luvulla hallinnut Kuningatar Kristiina, jonka eloa leimasivat monenlaiset sukupuoleen ja sukupuolirooleihin liittyvät paineet ja odotukset. Kun Kristiina syntyi, häntä luultiin pojaksi, hänet kasvatettiin kuin mieshallitsija, ja mies hän halusi tiettävästi olla itsekin. Avioliittoa Kristiina ei solminut, elämän suureksi rakkaudeksi on mainittu kamarineito Ebba Sparre. Kristiinan sukupuolella spekuloitiin pitkään. Vatikaanissa sijainnut hauta avattiin vuonna 1965, ja luuanalyysilla tultiin loppupäätelmään: nainen se oli!

Kaiken sanotun jälkeen ei liene yllätys, että Kuningatar K:n kautta JYT käsittelee sukupuolirooleja ja sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolikysymys on tällä hetkellä vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja taiteessa. Kuningatar K:n ohjaajalle Susi Nousiaiselle kysymys sukupuolesta ja identiteetistä on läheinen ja ajankohtainen myös hyvin henkilökohtaisesti, sillä hän läpikäy parhaillaan transprosessia, muutosta naisesta mieheksi.

– Luin Kuningatar K:n joskus parikymppisenä, ja myöhemmin törmäsin siihen uudestaan, kun aloitin kirjallisuuden opinnot Jyväskylän yliopistossa. Olin alkanut tehdä teatteria, ja tuli tunne, että tämän minä haluan vielä ohjata. Se käsittelee mielestäni erittäin hyvin sukupuoliteemaa, Nousiainen sanoo.

JYTin Kuningatar K:ssa sukupuolisuus ja niihin liittyvät stereotypiat ovat esillä myös muun muassa tavassa, jolla näyttämöllä ollaan ja liikutaan.

– Koreografi Ayla Brinkmannin kanssa olemme rakentaneet esimerkiksi ison tanssiaiskohtauksen, jossa on pyritty leikittelemään sillä, minkälaista miesten ja naisten liike yleensä on, Nousiainen kertoo.

Aiemmin Nousiainen on ohjannut kaksi näytelmää, Kansannäyttämön Lokin vuonna 2016 ja Ad Astran Pikku vampyyrin vuonna 2015. Nuo työt hän teki entisellä nimellään eli Milla Pystysenä.

Parhaillaan Nousiainen kirjoittaa eettisen ohjaamisen käsikirjaa, joka perustuu osin kokemuksiin Kuningatar K:n tekoprosessista. Myös kirjassa sukupuolikysymys on tärkeä.

– Pohdin muun muassa, onko ohjaajan sukupuolella merkitystä, ja jos, niin mikä, Nousiainen sanoo.

Viimeksi Kuningatar K:n nimiroolin on Jyväskylässä esittänyt Pauliina Siekkinen Huoneteatterissa reilut kymmenen vuotta sitten. Tänä syksynä Siekkinen näyttelee transprosessin läpikäynyttä, Teijasta Tepoksi muuttunutta henkilöhahmoa Ad Astra -teatterin näytelmässä Viettelyksen asuntovaunu, jonka keskeinen teema on muuten sukupuoli-identiteetti.

Jyväskylän ylioppilasteatterin Kuningatar K ensi-illassa Ilokivessä sunnuntaina 4. 11. kello 19.