Kurinalaista ilottelua -brittiläisten merkkiteosten suomentaja Kersti Juva uppoutuu nyt Jane Austenin klassikkoon

Tehtäväni ei ole luoda uutta suomen kieltä. Työni suomentajana on käyttää koko kielen ilmaisuvarantoa, mutta pitää tiukasti mielessä, mitä kirjailija on halunnut tekstillään sanoa, pohtii Kersti Juva, yksi tunnetuimpia suomalaisia kääntäjiä.

Juva kääntää englanninkielisiä teoksia suomeksi. Hän lukee ensin kirjan tai kuunnelman läpi, mutta varsinainen sisäistämisprosessi tapahtuu suomentamisen aikana, kun ensimmäinen raakakäännösversio syntyy. Suomentaja yrittää kuvitella, miten kirjoittaja olisi ilmaissut asian suomen kielellä.

– Suomentaminen on kiitollista työtä. Jos teos on kiinnostava, se antaa yhtä paljon kuin ottaa. Keskeistä kääntämisessä on kurinalaisuus, että käyttää vapaasti suomen kielen nyansseja, mutta ei muuta kirjailijan tarkoittamaa sanomaa.

Kersti Juvan tunnetuimpia käännöstöitä ovat J.J.R Tolkienin Taru sormusten herrasta -fantasiasarja, Laurence Sternen Tristram Shandy ja suomalaisten rakastama kuunnelmasarja Knalli ja Sateenvarjo. Edward Taylorin ja John Grahamin kirjoittamasta kuunnelmasarjasta tuli niin suosittu, että siihen kirjoitettiin uusia jaksoja pelkästään suomalaiskuuntelijoille. Alkuperäissarjaa tehtiin BBC:lle vuosina 1962–1977, suomalaista versiota tehtiin Yleisradiolle 1979–2008, ja esitettiin vuoteen 2010 saakka.

– Se on yksi rakastetuin käännöstyöni ja voi että sitä oli hauskaa tehdä! Siinä meni kaikki kohdalleen, käsikirjoitus, käännös ja kuunnelman näyttelijät. Muistan kuinka ihmiset raivostuivat, kun sen esittäminen lopetettiin Ylellä, vaikka samat jaksot olivat jo pyörineet toistakymmentä vuotta aina uudelleen eetterissä. Nythän sitä voi kuunnella Yle Areenasta, Juva sanoo.

Juva toteaa, että englanti on oikeastaan äärimmäisen vaikea kieli. Sitä on helppo oppia puhumaan joten kuten ja arjessa pärjää suppeammallakin sanastolla. Natiivipuhujan ja -kirjoittajan kielessä on enemmän nyansseja ja ilmaisuja, joiden suomentaminen luo haastetta.

– Kääntäjä tavallaan kirjoittaa teoksen uudelleen kohdekielelle. Työtämme ei aina vain arvosteta, vaikka se vertautuu helposti näyttelijän tai muusikon työhön.

1970-luvulta saakka työskennellyt Juva tekee edelleen töitä suomentamisen parissa. Häneltä ilmestyy neljän vuoden rutistuksen jälkeen oma teos, Löytöretki Suomeen. Se syväluotaa suomen kielen ominaisuuksia käännösesimerkkien kautta. Nyt kun työ on kustantajalla, vapautuu aikaa muulle – eli kääntämiselle.

– Saan vieroitusoireita jos en suomenna. Se kertoo, että työni on yhdenlainen taiteenlaji, jossa työ ja muu elämä kietoutuvat yhteen. Olen kiitollinen, että saan tätä jatkaa ja minulle tarjotaan töitä.

Tällä hetkellä uuden suomennoksen on saamassa Jane Austenin klassikko Järki ja tunteet. Varhaisempia käännöksiä on olemassa, mutta niitä ei ole koettu kovin lukijaystävällisiksi. Uusi suomennos ilmestyy noin vuoden kuluttua.

– Austen kirjoittaa hyvin elegantisti ja ilkikurisesti, kevyen piikikkäästi. Yritän tavoittaa hänen tekstinsä sujuvuutta suomennoksessa.

Kersti Juva asuu osan vuodesta Suomessa ja osan Englannissa elämänkumppaninsa kanssa. Hänellä on pieni koti Oxfordissa. Suomessa hän lukee suomenkielisiä teoksia, Briteissä englanninkielistä tuotantoa. Hän nauttii tekstiin uppoutumisesta ja eläytymisestä.

– Vuorottelen taideproosan ja dekkareiden välillä. Tarvitsen kirjallisia välipaloja.

Koneen Säätiön rahoittama hanke Suomentajat lukijoiden luo lähettää 25 suomentajaa 200 kirjastoon kertomaan työstään ja esittelemään suomentamiaan teoksia. Projekti alkoi jo viime vuonna ja edustettuna ovat jotakuinkin kaikki kirjallisuuden lajit ja iso joukko kieliä. .

– Suomentajille kiertue on ollut voimaannuttava kokemus. Ammattikuntamme jää helposti porstuan puolelle, vaikka tämä on yhtä haastavaa kuin mikä tahansa luomistyö. Eräs tapaamani henkilö oli lukenut Julian Barnesin teoksen ensin englanniksi ja sitten tekemäni suomennoksen. Hänelle oli tullut tunne kuin joku olisi sytyttänyt valot hämärään huoneeseen. Se on huikein yksittäinen palaute suoraan lukijalta.