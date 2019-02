Kysely: Miten kulttuurilaitosten tilat tulisi mielestäsi järjestää Jyväskylässä? – Kulttuuritoimijat vastaavat

Hilkka Hyttinen

Teatterinjohtaja, Jyväskylän kaupunginteatteri

Kaupunginteatterille paras vaihtoehto on se, missä viereiseen puistoon rakennetaan uudisrakennus, jossa on musiikkisali ja mahdollisesti taidemuseon ja kirjaston tiloja. Emme enää olisi yksin tontillamme vaan fyysisesti lähekkäin toisten toimijoiden kanssa. On tätä päivää yhdistää siivous, vartiointi, logistiikka sekä ravintola- ja narikkapalvelut sisällöllisestä yhteistyöstä puhumattakaan. Jokainen voi tuoda oman erikoisalansa osaamisen yhteiseen teemaan. Teatterilla tiloissa on kysymys jo työturvallisuudesta ja peruskorjaus on myös arvorakennuksessa pakko toteuttaa.

Odotan, että tahtotila löytyy myös päättäjiltä, ja energiaa suunnataan muuallekin kuin Hippokseen.

On pakko uskoa, että kaupunki on nyt tosissaan. Se motivoi meitäkin olemaan tosissaan. On oltu tosissaan ja pudottu kuoppaan liian monta kertaa. Hölmöläisten hommaa on haaskata rahaa ja työaikaa turhaan.

Nikke Isomöttönen

Intendentti (sij.), Jyväskylä Sinfonia

Paras vaihtoehto orkesterin kannalta on se, mikä on näköpiirissä olevalla aikataululla toteuttamiskelpoinen. Aikataulu on orkesterille erittäin tärkeä, sellaista vaihtoehtoa ei haluta, joka toteutuu mahdollisesti joskus tulevaisuudessa. Totta kai orkesterin kannalta on harmillista, että tilakysymystä ei ole saatu tähän mennessä ratkaistua. Konserttisalin rakentamista on siirretty ja siirretty.

Luotan siihen, että kaupunki on vakavasti tilakysymysten ratkaisemisen takana ja laittaa siihen oikeasti paukkuja. Orkesteri on täysillä tukemassa tätä työtä.

Voisimmepa näyttää, miltä orkesterin tarjoama konserttielämys kuulostaisi kunnollisissa tiloissa, missä muusikot kuulevat toisiaan ja sali soi yhtenä instrumenttina. Kun kunnon tiloja ei ole, kaupunki ei saa parasta hyötyä sijoituksestaan. Uusien muusikoiden rekrytoinnissa tilat tulevat myös esille.

Seija Laitinen-Kuisma

Kirjastotoimenjohtaja

Kirjastolle kaikki vaihtoehdot ovat hyviä, sillä kaikissa saamme lisää yhteistyökumppaneita saman katon alle. Sinänsä näissä tilavaihtoehdoissa ei ole mitään ennenkuulumatonta, mutta uutta on entistä vahvemman yhteistyön hakeminen ja synergia, joka ei toteudu erillisissä tiloissa. Olisi hienoa, kun asiakas voisi samalla käyntikerralla käyttää useampia kulttuuripalveluja.

Kirjaston suurin tilaongelma on se, että rakennus on 40 vuotta vanha, eikä peruskorjausta ole tehty. Talotekniikka on huonokuntoinen ja suunniteltu alkuaan kirjoja varten. Olemme nyt raivanneet tilaa asiakkaille ja viihtyisyydelle.

Kipeimmät tilaongelmat tulevat hoidettaviksi joka tapauksessa. Nyt ensimmäistä kertaa tehdään kokonaisssuunnitelma tiloista, aikatauluista ja kustannuksista. Kulttuuri saa vahvemman painoarvon, kun se etenee yhtenä rintamana. Nyt kulttuurin tarpeet tulevat julkisesti tiettäviksi.

Leena Lokka

Esimies, Jyväskylän taidemuseo

Taidemuseon Holville kiinnostavin on hallintokorttelimalli, jossa eri kulttuurilaitosten yhteiset ja omat tilat pystytään suunnittelemaan tarpeita vastaaviksi. Yhdessä toimimalla nostamme kulttuurin parhaiten esille sekä turvaamme alueen asukkaille ja matkailijoille monipuoliset kulttuuripalvelut. Tässä mallissa myös Lyseon kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus saa tiloihinsa sopivat toimijat kansalaisopistosta ja kuvataidekoulusta.

Taidemuseon nykyinen sijainti on loistava, taiteilijat pitävät tunnelmasta ja museokävijät pääsevät ”ihmisenkokoisessa” museossa lähelle taidetta. Rajoitteinen tila ei kuitenkaan taivu taidemuseotoiminnalle ladatuille odotuksille eikä uusille mahdollisuuksille.

Monien kulttuurilaitosten tilat vaativat kunnostusta ja korjausta. Yksittäisten korjausratkaisujen sijaan on järkevää ja todennäköisesti edullisempaa pohtia tilakysymystä kokonaisuutena.

Viisi mallia kulttuurilaitosten sijoittumiselle

Keskisuomalainen esitteli torstaina viisi kulttuuri- ja taidelaitosten sijaintivaihtoehtoa, jotka ovat nousseet esiin Jyväskylän sydän -hankkeessa.

Jyväskylään hahmotellaan suurta kulttuurikeskusta, myös konserttisalille uusia vaihtoehtoja – katso viisi vaihtoehtoa tästä

Viime syksynä aloittaneessa hankkeessa kulttuuri- ja taidelaitokset tekevät yhdessä elinkeinoyksikön kanssa tilojensa ja sijaintinsa ja toimintojensa kehittämistyötä.

Vaihtoehdoissa vain kaupunginteatteri pysyy paikoillaan. Jokaisessa mallissa kansalaisopisto ja kuvataidekoulu ovat Lyseon vanhassa rakennuksessa.

Vaihtoehto 1: kaupunginkirjasto, Jyväskylä Sinfonia, taidemuseo ja käsityön museo sijoittuvat Lyseon kortteliin,

Vaihtoehto 2: kaupunginkirjasto, taidemuseo ja käsityön museo muodostavat yhteisen kokonaisuuden nykyisen kirjaston kohdalle. Jyväskylä Sinfonia asettuu Paviljongin kylkeen.

Vaihtoehto 3: kaupunginteatteri, kaupunginkirjasto, Jyväskylä Sinfonia, taidemuseo ja käsityön museo sijoittuvat Hallintokortteliin.

Vaihtoehto 4: kaupunginkirjasto, Jyväskylä Sinfonia, taidemuseo ja käsityön museo muodostavat yhteisen kokonaisuuden nykyisen kirjaston kohdalle.

Vaihtoehto 5: kaupunginkirjasto, Jyväskylä Sinfonia, taidemuseo ja käsityön museo sijoittuvat yksityiseen kiinteistöön valtiontalon korttelissa.