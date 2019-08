Lahdessa pohditaan, olisiko Alvar Aallon arkkitehtuurista maailmanperintökohteeksi

Lahden Sibeliustalossa järjestetään 9.–10. lokakuuta kansainvälinen Humanistic modernism – Works by Alvar Aalto in the World Heritage context -seminaari. Siellä pohditaan, olisiko Aallon arkkitehtuurilla edellytyksiä Unescon maailmanperintökohteiden listalle.

Alvar Aalto -säätiö edistää Alvar Aallon arkkitehtuurin liittämistä Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle ja seminaari on osa tätä valmistelevaa työtä. Lahdessa järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja työstetään teemoja työpajoissa keskustellen. Englanninkieliseen tapahtumaan odotetaan kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ympäri maailman.