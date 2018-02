Lappi kiinnostaa elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöitä

Kansainväliset elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöt ovat kiinnostuneet Suomen Lapista. Kiinnostus on paitsi pitkäkestoisen työn tulos, myös seurasta valtion luomasta audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä on ollut käytössä nyt vuoden.

Elokuvakomissaari Anna Niemelä viestintä- ja markkinointitoimisto House Of Laplandista kertoo, että suurten tuotantojen kysyntä on noussut viimeisen vuoden aikana. Lapin elokuvakomissio on yrittänyt edistää asiaa ainakin kymmenen vuotta, mutta valtion rientäminen apuun merkitsi sitä, että Suomea päästiin markkinoimaan kuvauspaikkana toden teolla.

Av-kannustinjärjestelmässä tuotannoille hyvitetään osuus tuotantokustannuksista. Vastaavaa järjestelmää käytetään laajalti Euroopassa.

Niemelä sanoo, että Lapin valtti on huikeiden maisemien lisäksi hyvä infrastruktuuri ja hyvät majoitusmahdollisuudet. Valtavalta alueelta löytyy paljon erilaisia kuvauslokaatioita. Työryhmä tulee muualta, mutta tuotantoyhtiöt käyttävät paikallisia avustajia.

– Alueelle on tullut paljon paluumuuttajia alalta, koska he tietävät, että täällä on töitä, Niemelä sanoo.

Nordic noiria tunturissa

Nyt Inarin ja Utsjoen alueilla kuvataan Arctic Circle -nimistä tv-sarjaa, jossa on mukana sekä suomalaisia että ulkomaisia tunnettuja näyttelijöitä.

Niemelän mukaan kyseessä on ensimmäinen Lapissa tuotettava draamasarja, jossa ulkokuvat ovat aitoja ja tarina sijoittuu pohjoiseen.

Suomeksi sarjan nimi on Ivalo Inarin kunnan keskustaajaman mukaan. Kyseessä on nordic noir -lajityypin sarja.

Suomalaisnäyttelijöistä mukana ovat muun muassa Iina Kuustonen ja Pihla Viitala . Heidän lisäkseen sarjassa esiintyvät esimerkiksi saksalaisnäyttelijät Maximilian Brückner ja Clemens Schick sekä islantilainen Joi Johansson . Sarjan tuottavat suomalainen Yellow Film & TV ja suuri saksalainen Bavaria Fiction.

Suosiota Suomelle?

Myös näyttelijä Johanssonin kotimaa Islanti on ollut tuotantoyhtiöiden suosiossa. Maassa on kuvattu muun muassa Game of Thrones -sarjaa. Johansson kertoo, että osittain tämän seurauksena Islanti kiinnostaa matkailijoita ympäri vuoden. Samaa suosiota hän ennustaa myös Suomelle.

– Ihmiset ovat nähneet maailmaa. Nyt karu pohjoinen kiinnostaa, hän sanoo.

Hänelle itselleen puuton tunturimaisema ei ole kovinkaan eksoottinen; häntä kiehtovat tykkylumen peittämät puut, joita kasvaa Saariselän rinteillä.

Ivalo-sarjaan tuotetaan digitaalisesti muun muassa keskeisenä tapahtumapaikkana nähtävä hotelli ja helikoptereita. Vain maisemaa ei tarvitse tehdä digitaalisesti.

– Nyt näyttelijät ovat ekstraa, ja todellisessa pääosassa on Lappi, Johansson sanoo.