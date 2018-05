Lars von Trierin omakuvaelokuva järkytti Cannesissa – sata poistui näytöksestä pöyristyneinä kesken kaiken

Tanskalaisohjaaja Lars von Trierin uuden elokuvan The House That Jack Built maailmanensi-iltaa juhlittiin Cannesin festivaaleilla maanantaina. Odotettuja olivat sekä elokuva että von Trierin paluu Cannesiin. Lumiere-salin gaalanäytännön lipussa erikseen varoitettiin kuvaston väkivaltaisuudesta.

The House That Jack Built on sarjamurhaajatarina ja vertauskuva elokuvanteosta Von Trierin näkökulmasta. Matt Dillonin esittämä Jack surmaa miehiä ja etenkin naisia 1970-luvun Yhdysvalloissa. Pakko-oireista kärsivä, sosiaalisesti toivoton ja naurettavan ylimielinen Jack on ilmeinen von Trierin omakuva.

Muita tunnettuja näyttelijöitä ovat elokuvassa ensimmäistä uhria esittävä Uma Thurman ja Perikato-elokuvan Hitlerin roolista tuttu Bruno Ganz, joka esittää Jackin sivupersoonaa tai psykoanalyytikkoa Vergeä.

Aamuyölle kestäneestä näytöksestä poistui kesken ainakin sata pöyristynyttä katsojaa, laski Variety-lehti. Ei ihme, sillä kyseessä on ohjaajan sadistisin teos, joka hetkittäin tuntuu määrätietoiselta listalta asioista, joita ei pidetä sopivana fiktiossakaan näyttää. Eniten Lumieren ovi kävi, kun Matt Dillonin esittämä Jack ampui kiväärillä lapsia.

Lopussa kuultiin silti yli viisiminuuttiset aplodit, jotka päättyivät vasta Von Trierin seurueen poistuttua salista.

Ei-toivottu taiteilija

Seitsemän vuotta sitten von Trier julistettiin Cannesin festivaaleilla ei-toivotuksi henkilöksi. Syynä oli von Trierin natsiaiheinen vitsailu elokuvansa Melancholia lehdistötilaisuudessa. Festivaalin johto ja kansainvälinen media eivät nähneet aihetta nauruun.

Vaikka The House That Jack Built kelpuutettiin Cannesiin, sitä ei esitetä kilpasarjassa vaan sen ulkopuolisena gaalana. Neuroottinen Von Trier välttyy näin myös joutumasta kilpasarjan protokollan mukaiseen lehdistötilaisuuteen. Aivan kokonaan elokuvantekijä ei ole vetäytynyt, vaan hän on lupautunut myöhemmin antamaan haastattelujakin.

Keskeiset kysymykset on helppo arvata: The House That Jack Built laajentaa niitä natseja ja ihmiskunnan käytöstä koskevia teemoja, joista huumoria vääntämällä von Trier sai viimeksi häädön. Ironia on läsnä etenkin kamalimmissa kohtauksissa.

Jack on täysin omistautunut murhaamisen taiteelle, mutta kukaan muu ei näe hänen teostensa arvoa. Kohtuuttomimmat silpomisjaksot ovat metaelokuvaa, jossa Verge kommentoi kauheuksia latistamalla ne Jackille ominaisiksi kliseiksi.

Jäähyväiselokuvan vaikutelma

Ohjaajan fyysinen kunto on herättänyt kysymyksiä. Von Trier kertoi natsikohun jälkeen aiempaakin avoimemmin alkoholismistaan ja mielenterveysongelmistaan. The House That Jack Builtin gaalaan hän saapui Dillonin ja Ganzin välissä ja heidän käsiään pitäen niin, että näyttelijät näyttivät varmistavan elokuvantekijän kyvyn kävellä punaisella matolla.

Von Trierin elokuvat ovat paria poikkeusta lukuunottamatta saaneet maailmanensi-iltansa Cannesin kilpasarjassa 1990-luvun alusta alkaen. Useista niistä nähdään otteita The House That Jack Builtissa.

Uutudessa on jäähyväiselokuvan tuntua. Ohjaaja julistaa työnsä mahdottomaksi ja oman sairauskertomuksensa syväksi. Elokuva on tinkimättömästi hävytön ja anteeksipyytelemätön mutta myös eräänlainen kuoreen vetäytyminen ja parahdus: on helvettiä olla Von Trier. Tuo helvetti näytetään elokuvassa kirjaimellisesti. Brittiläisen Daily Telegraphin kriitikko Robbie Collin tviittasikin näytännön päätyttyä, että elokuva tuntuu itsemurhaviestiltä.