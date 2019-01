Laulaja Chris Brown pidätetty Pariisissa raiskausepäilyn vuoksi

Yhdysvaltalainen R&B-tähti Chris Brown on pidätetty Pariisissa raiskausepäilyn vuoksi. Loistohotellissa tapahtuneesta raiskauksesta Brownia syyttää 25-vuotias nainen.

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen tutkintalähteen mukaan nainen syyttää Brownia sekä tämän ystävää ja henkivartijaa raiskauksesta Mandarin Oriental -hotellissa viime viikon tiistaina. Lähteen mukaan Brownia kuulustellaan myös huumerikoksesta.

Brown, 29, on menestynyt R&B-laulaja ja räppäri, mutta viime vuosina hän on ollut enemmän julkisuudessa rötöstensä vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2009 hänet tuomittiin silloisen puolisonsa Rihannan pahoinpitelystä.

Brown on julkaissut kahdeksan studioalbumia, joista kuusi on myynyt platinaa. Hän on tehnyt uraa myös näyttelijänä.