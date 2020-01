Laura Birn on elokuvan kulmikas Helene Schjerfbeck – näyttelijä korostaa, että elokuva on yksi tulkinta taiteilijan elämästä

Taidemaalari Helene Schjerfbeck on historian toinen suomalainen suurnainen, jonka elämästä on tehty ison rahan näytelmäelokuva. Aiemmin elokuvansa on saanut Hella Wuolijoki. Hella W valmistui vuonna 2011.

Uutuuselokuvan Helene pääosan esittää Laura Birn, jota ohjaaja Antti Jokinen pyysi tehtävään jo vuosia sitten. Roolin paino ei tuolloin ehtinyt huolestuttaa Birniä.

– En hetkenkään ajan miettinyt, otanko roolin vai en. Ajattelin vain, että onpa hieno juttu.

Hän tiesi Schjerfbeckin elämästä vielä melko vähän. Jokiselle Helene oli intohimoprojekti, joka saatiin kuvausvaiheeseen lopulta viime keväänä. Käsikirjoituksen lähteenä oli Rakel Liehun kirja Helene.

Kun kuvaukset lähestyivät ja Birn harjoitteli maalaamista Anna Retulaisen opastuksella, näyttelijä alkoi miettiä, mihin oli tarttunut.

– Siinä hiipi kauhuakin esiin. Millä oikeudella voin näytellä Schjerfbeckiä? Miten voin väittää hänestä mitään? Vapautin itseni muistuttamalla, että emme tee historiallista dokumenttia. Liehun vuonna 2003 julkaistu Helene ei ole tietokirja, vaan romaani. Se voitti Runeberg-palkinnon ja oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

– Elokuvan käsikirjoitus on Antin näkemys. Meihin kaikkiin voi ottaa erilaisia näkökulmia. Jos ystäviltäni kysyttäisiin, millainen minä olen, tulisi yhtä monta tulkintaa kuin on kertojia.

Rakkauden jäljet

Elokuva alkaa vuodesta 1915. Se keskittyy Schjerfbeckin suhteeseen taidemaalari-kriitikko Einar Reuteriin. Jätetyksi tulemisella on seurauksensa päähenkilön elämään. Jokinen pyrkii kuvaamaan syitä teosten estetiikan myllerryksille.

– Antti löysi mielikuvien takaa monipuolisen hahmon. Tosielämän Schjerfbeck on yleisölle sekoittunut tiettyjen teostensa herättämiin mielikuviin. Niin oli minunkin päässäni. Ajattelin aina ensin Toipilas-taulun hahmoa.

Schjerfbeckin persoona oli kuitenkin värikkäämpi. Birn arvioi hänet anarkistiseksi naiseksi.

– Mieleeni on jäänyt Anna Retulaisen tulkinta Schjerfbeckin teoksista: ei näin maalaa heiveröinen, herkkä tai hauras, vaan obsessiivinen ihminen.

Retulaisen opissa Birn löysi uusia puolia itsestään. Ensimmäinen askel oli oppia nauttimaan siitä, että pitää sivellintä käsissään. Kouluajat olivat jättäneet Birnille torjuvan suhtautumisen maalaamiseen ja piirtämiseen.

– Konkreettisen maalaamisen ymmärtämisen jälkeen pääsin lähelle sitä, mitä kuvataiteilijuus voi olla henkisesti.

Näyttelijä voi aina nojata toisiin. Taidemaalari käy sisäistä kamppailuaan yksin.

– Millaista on tehdä teosta yksin puoli vuotta, ja ainoa dialogi on oman pään sisällä? Se on niin vaativaa, että sen täytyy myös tuntua siltä, että ei ole mitään parempaa.

Huolellinen ulospano

Helene maksoi 2,2 miljoonaa euroa – puolet enemmän kuin suomalaisen elokuvan keskimääräinen budjetti. Itse elokuva on kamaridraamaa, jossa muita keskushenkilöitä ovat Johannes Holopaisen esittämä Reuter ja Krista Kososen näyttelemä Schjerfbeckin sydänystävä Helena Westermarck. Pirkko Saisio nähdään päähenkilön äitinä. Rahaa on käytetty poikkeuksellisen huolelliseen ajankuvaan.

– Antti Jokinen oli kaikissa osa-alueissa todella tarkka. Kankaatkin oli kiinnitetty taulujen tukipuihin juuri oikein.

Näyttelijän näkökulmasta pikkutarkkuudella on arvonsa.

– Jos yksityiskohdat ovat geneerisiä, se valuu myös omaan työhön. On tärkeää, että maailma on puhallettu antaumuksella henkiin.