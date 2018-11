Lavastaja rakentaa vaikka kirkon räjäytettäväksi – saarijärveläistä Arvi Koljosta, 85, kysyttiin rakentajaksi uuteen Tuntemattomaan sotilaaseenkin, mutta "enää en lähtenyt"

Saarijärveläisen Arvi Koljosen, 85, tuvan seinällä komeilee lähes 30 vuoden takainen elokuvajuliste, jossa näyttelijä Heikki Kinnunen on kuvattu vääpeli Körmyn roolissa sukellusveneen edessä. Juliste on yksi monista muistoista, joita Koljosella on pitkältä uraltaan elokuvien lavastajana.

Koljonen muistelee rakentaneensa lavasteita 27 elokuvaan. Niiden joukossa on Vääpeli Körmy -elokuvien lisäksi muun muassa useita Rölli-elokuvia sekä sotaelokuvia, kuten Talvisota ja Rukajärven tie.

Käsistään kätevä Koljonen on asunut lähes koko ikänsä pientilalla metsien keskellä Kohmun Suljetunmäellä, jonne Saarijärven keskustasta on matkaa 25 kilometriä. On erikoista, että mies päätyi sieltä 1970-luvulla elokuvapiireihin ilman minkään alan ammattikoulutusta.

– Kaikki alkoi siitä, kun rakensin huvilan Mikko Niskasen veljelle. Mikko tuli työmaata katsomaan ja sanoi, että hänellä olisi minulle työtä sillan rakentamisessa Käpykolossa. Minulla meni siinä sitten Mikon kanssa kymmenisen vuotta, Koljonen muistelee.

Käpykolo oli elokuvaohjaaja Niskasen ateljeekoti Konginkankaalla, joka on nykyisin Äänekoskea. Siellä riitti sillan jälkeen paljon muutakin rakennettavaa. Kun tuli elokuvan teon aika, Niskanen pyysi Koljosta sinnekin rakennushommiin.

– Syksyllä kaikki on toisin (1978) oli ensimmäinen elokuva, jossa olin mukana. Jos en siihen olisi silloin lähtenyt, minulta olisi jäänyt paljon elämässäni näkemättä ja kokematta, Koljonen toteaa.

Muutamissa Niskasen elokuvissa Koljonen päätyi itsekin filmille, kun kohtauksiin tarvittiin enemmän väkeä. Elämän vonkamies -elokuvassa hänellä oli oikein puherooli, kun hän näytteli Resu-Pyykköä.

– Niskanen otti mielellään omia työntekijöitään näyttelijöiksi. Ulkopuolisille hänen olisi pitänyt maksaa erikseen, mutta meidät oli jo valmiiksi palkattu, Koljonen kertoo.

Kun Niskanen myi tuotantoyhtiönsä Marko Röhrille, Koljonen jatkoi lavastustöitä Röhrin tuottamissa elokuvissa.

Koljoselle on jäänyt mieleen erityisesti sotaelokuvien lavasteiden teko. Pekka Parikan ohjaamaa Talvisota-elokuvaa kuvattiin Keuruun Haapamäellä. Koljosen mukaan kuvauspaikalle tuotiin muualta 300 kuusennärettä, jotka pantiin pystyyn aukealle maalle metsäksi. Elokuvan sotatantereille kaivettiin juoksuhautoja ja tuotiin lisää lunta naapuripitäjästä Multialta asti.

Haapamäelle rakennettiin melkoisella vaivalla vanhan valokuvan perusteella Äyräpään kirkko, joka lavasteena oli Koljosen mukaan 12 metrin korkuinen. Kirkko tuhoutui sodassa – ja tietysti elokuvassakin.

Sama kohtalo oli myös karjalaiskylällä, joka rakennettiin Olli Saarelan ohjaaman Rukajärven tien kuvauksia varten Pielavedelle. Lavastajien piti hankkia parikymmentä vanhaa rakennusta, jotka kuljetettiin kuvauspaikalle hirsinä ja pystytettiin siellä.

– Kun rakennuksia räjäytettiin tai poltettiin kuvauksissa, sen piti mennä aina kerralla purkkiin, Koljonen sanoo.

Muita kohtauksia saatettiin kuvata montakin kertaa, ja joissakin elokuvissa lavasteita piti korjata tai jopa rakentaa uusiksi kesken kuvausten. Siksi Koljosen piti olla mukana kuvauksissa.

Toisinaan tehtiin turhaakin työtä. Esimerkiksi Rukajärven tien kuvauksissa lavastusväki rahtasi useita painavia hirsiä törröttämään palaneen talon seinälle. Niitä ei koskaan nähty valmiissa elokuvassa.

Valmiin elokuvan katsominen oli lavastajalle aina jännittävää.

– Ensimmäisellä kerralla katsoin aina vain lavastuksia. Vasta toisella katselukerralla pystyin keskittymään juoneen ja elokuvaan kokonaisuutena, Koljonen tunnustaa.

Myös muiden lavastamissa elokuvissa Koljonen kiinnittää huomiota lavasteisiin varsinkin silloin, jos ne ovat hänen mielestään erityisen onnistuneet.

Rölli ja kultainen avain vuodelta 2013 on viimeisin ja ehkä myös viimeinen elokuva, jonka lavastamiseen Koljonen on osallistunut.

– Kyllä minua kysyttiin uuteen Tuntemattomaan sotilaaseen, mutta en enää lähtenyt, Koljonen sanoo.