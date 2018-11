Legendaarinen kung fu -elokuva saa viimein valkokangasensi-iltansa Suomessa – nuorena kuollut Bruce Lee yhdisti idän ja lännen ja katosi kuin rocktähti

Bruce Lee oli kung fun taitaja ja jo elokuvatähti, kun karaten maailmanmestari Chuck Norris vasta aloitti uraansa. Norris pääsi pääpahiksen rooliin Lee-elokuvassa The Way of the Dragon (1972) sillä ehdolla, että hän suostui lihottamaan itseään 10 kiloa. Vieläkään Norris ei halua puhua tästä elokuvasta, jonka loppu tunnetaan elokuvahistorian hienoimpana kamppailukohtauksena. ”Näytän läskiltä hirveltä”, on Norris todennut.

Elokuvallisen huitomisen suurmestarien kohtaaminen on hyvä syy katsoa elokuva, joka saapuu perjantaina elokuvateattereihin 4K-restauroituna versiona.

Chuck Norris on kasvattanut mainettaan tähän saakka. Bruce Lee, "Pikku Lohikäärme", muuttui legendaksi kun hän kuoli vain 32-vuotiaana. Hän yhdisti idän ja lännen ja katosi kuin rocktähti.

Warner-yhtiön eräs johtaja totesi: ”Jokaisessa amerikkalaisessa pikkukaupungissa oli kirkko ja kauneushoitola. Enter the Dragonin (1973) jälkeen jokaisessa amerikkalaisessa pikkukaupungissa oli kirkko, kauneushoitola ja kung fu -studio Bruce Leen kuvalla.”

Bruce Leen merkitys on paljon hänen elokuviaan isompaa lajia. Hän oli sillanrakentaja idän ja lännen välillä. Hän mursi stereotypioita aasialaisista. Hän toi itämaiset kamppailulajit länteen ja teki niistä villityksen. Hänen ansiotaan – tai syytään – on se, että elokuvien tappelukohtaukset ovat yhä itämaistyylistä akrobaattista huidontaa.

Onhan se eeppistä. Ollaan Rooman Colosseumilla, ja vastakkain ovat Kiinasta länteen tullut aikamiespoika Tang Lung, joka suojelee sukulaistensa ravintolaa lännen gangstereita vastaan. Konnat värväävät vastustajaksi lännen taistelukoneen, kuvaavalta nimeltään Colt. Lee ja Norris tekivät kohtaamisesta kuolemattoman.

The Way of the Dragon oli Hongkongissa lapsitähtenä aloittaneen katutappelijan ensimmäinen oma ohjaus. Hollywoodin tähtien kamppailulajivalmentajasta Green Hornet -sarjan toiseksi tähdeksi kohonnut Bruce Lee oli matkalla huipulle.

Leen elokuvat tuskin avautuvat niille, jotka eivät itämaisesta toiminnasta tykkää. Ne eivät ole hyviä elokuvia, mutta merkittäviä kylläkin.

Leen leffat olivat todella suosittuja Yhdysvaltain mustien keskuudessa. Mustien omissa mätkintäelokuvissa altavastaajasankarit antoivat valkoisille turpaan kansalaisoikeustaistelun fantasiaversiona.

Lee oli aasialainen underdog, koomisenkin tavallinen kaveri, jolla oli outoja voimia. Hän ei ollut tehostettu supersankari. Katsojat tiesivät, että tuo kaveri on totta. Hänen toimintansa oli raa’an ja kovan harjoittelun tulosta. Niistä liikkeistä Carl Douglas lauloi kappaleessa Kung Fu Fighting (1974), josta suomiversion teki Frederik 1975.

Vaikka Bruce Lee oli lapsitähti Hongkongissa ja kansainvälinen toimintaikoni myöhemmin, hän ei oikeastaan kuulu elokuvahistoriaan. Hän on kulttuurisankari, ehkä yhteiskunnallinenkin.

Bruce Leen vaikutuksesta Marvel Comics alkoi julkaista itämaisiin kamppailulajeihin keskittyvää lehteä, joka tuli Suomeenkin nimellä Kung Fu vuonna 1974. Sitä ihmeteltiin pihoilla, kouluissa ja urheilukentillä. Mitä ihmeen tähtiä nuo heittelevät, ja miksi nyrkkitappelut ovatkin lentävien ukkeleiden potkukisoja?

Bruce Lee oli aasialaisen kulttuurin maihinnousu länteen ihmeellisenä etiäisenä. Nykyään Aasia on kaikkialla. Jackie Chanista tuli 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten suosituin näyttelijä koko maailmassa. Hän kulki jälkiä, jotka jätti mestari Lee.

Lee oli sillanrakentaja tahtomattaankin. Hän oli sekä länsimainen että itämainen, niin nationalistinen kiinalainen kuin amerikkalainen kuuluisuus, katutappelija ja teatterinäyttelijäisän etuoikeutettu poika.

Kun salit alkoivat 70-luvulla Suomessakin täyttyä itämaisten kamppailulajien harrastajista, puhuttiin paljon henkisistä arvoista ja mielen voimista. "Ole tyyni kuin vesi”, kehotti taolainen oppi, jota Lee itsekin toisti.

Jo 15-vuotiaana katutappeluissa kunnostautunut Bruce Lee tiesi paremmin: ”Olin katujätkä ja etsin tappeluja.” Hän ei opiskellut naispuolisen legendan kehittämää wing chun -tyylin kung futa tullakseen paremmaksi ihmiseksi vaan tullakseen paremmaksi tappelijaksi. Tuhannet harrastajat ajattelivat samoin vaikka olisivat puhuneet mitä palturia muille.

The Way of the Dragon saapuu teattereihin perjantaina 30.11. Kyseessä on Suomessa vaille teatterilevitystä jääneen elokuvan virallinen ensi-ilta. Elokuvan ikäraja on 16 vuotta.

Lähde: Matthew Polly: Bruce Lee: A Life (2018).