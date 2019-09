Levyarvio: 69 Eyesin uusin on kuin kuuntelisi sarjakuvaa

The 69 Eyes

West End

Nuclear Blast

Arvio: 3/5

Tästä ei paljon geneerisemmäksi pääse: The 69 Eyesin uuden albumin avausraita Two Horns Up käynnistyy yöllisten kirkonkellojen paukkeella ja tekstin ensimmäinen sana on ”Lucifer”. Kaiken kukkuraksi West End julkaistaan perjantaina 13.päivä.

Kolmekymppisiään juhliva bändi on siis 12. albumillaan niin kliseinen kuin olla voi, ja hyvä näin. Pääkallot, paholaiset, noidat ynnä muut kauhuelementit ovat erottamaton osa bändin edustaman goottirockin kulunutta estetiikkaa eikä niihin kannata suhtautua liian kriittisesti. The 69 Eyes on soittajistoaan myöten musiikin muotoon istutettua sarjakuvaa.

Musiikillisesti West End ammentaa siitä samasta mustanpuhuvasta perinteestä kuin bändin viimeisimmätkin albumit. Särökitaravallien ja kohtalokkaiden syntikkamattojen takaa paljastuu radiosoittoon soveltuvia rockbiisejä, joiden kertosäe on väännetty mahdollisimman tarttuvaksi. Ainoita poikkeuksia ovat kevyesti toteutettu ”hippibiisi” Be Here Now sekä liki seitsemänminuuttinen päätösraita Hell Has No Mercy.

West End tulee varmasti kasvattamaan bändin fanikuntaa rapakon takana.