Levyarvio: A Perfect Circlen täydellinen paluu

A Perfect Circle

Eat the Elephant

BMG

Arvio: 5/5

Billy Howerdelin perustama A Perfect Circle on ollut poissa pienen ikuisuuden. Nyt yhtye on palannut kunnianhimoisena, sen äänenä on edelleen musiikin moniosaaja, Toolista parhaiten tunnettu Maynard James Keenan.

Eat the Elephantilta puuttuu sitä musiikillista raskautta, jota A Perfect Circle tarjosi aika ajoin ensimmäisillä levyillään 2000-luvun alkuvuosina. Ilmaisu on nyt herkempää ja keveämpää. Koskettimia käytetään paljon tehokeinona.

Yhtyeen tunnistaa omaksi itsekseen unenomaisista tunnelmista, joissa on sekä painostavuutta että kauneutta. Ilahduttavinta on biisirakenteiden yllättävyys.

Näennäisesti yksinkertaisilta kuulostavat sävellykset ovat pinnan alta progressiivisia ja rikkaita. Vastapainona progeilulle on levyn päättävä hypnoottisen toisteinen Get the Lead Out.

Eat the Elephant on haastava levy, joka vaatii syventymistä. Jokainen biisi on omanlaisensaan matka. Levy on kuin kieroutunut progemusikaali, jonka yleistunnelma pysyy samana.

Kun jokainen pala toimii, on turha vaatia jotain lisää. Biisikohokohtia on turha luetella, levyn kaikki biisit ovat sellaisia.