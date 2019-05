Levyarvio: Aivovuodon julkaisutapa on hyvin spontaani

Aivovuoto

Utopia sessiot

Monsp

Arvio: 3/5

On muutama eri tapa tehdä levyjä. Yksi on se, että tehdään selkeä konseptialbumi. Toinen tapa on tehdä levy, jonka päälle liimataan jokin konsepti. Kolmas tapa on tehdä vain satunnaisista biiseistä levy, josta tulee kokonaisuus.

Aivovuodon tuorein julkaisu Utopia sessiot kuulostaa viimeksi mainitulta. Maksimalismi ei kuulu yhtyeen tehokeinoihin, sillä kuuden vuoden aikana julkaistuista viidestä levystä vain kaksi on kokopitkiä albumeita.

Aivovuodon mc Jodarok on jo pitkään kuulunut Suomen räppäreiden kärkeen. Kemmuru-yhtyeessä nimeä kerännyt artisti muodostaa Aivovuodon yhdessä tuottajapari K.V.N.:n ja Lobon kanssa.

Aiemmin hyvin paljon jazziin ja ylipäätään perinteiseen räp-estetiikkaan nojanneet taustat ovat tuoreella ep:llä paljon tummempia. Myöskään Jodarok ei ole jäänyt räppärinä paikalleen vaan inspiroituu yhä enemmän modernista räpistä ja surrealismista, kuten Naavaa-kappaleessa. Oonx mä pelle edustaa perinteisempää Aivovuodon veistelyä.

Ei yhtyeen uran kohokohtia missään nimessä, mutta levyn spontaani luonne ja tajunnanvirta viehättävät.