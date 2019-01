Levyarvio: Arch Enemyn välilevy on vain kovimmille faneille

Arch Enemy

Covered in Blood

Century Media

Arvio: 2/5

Kunnon somekohun kohteeksi muutama viikko sitten päätynyt ruotsalainen Arch Enemy on kasannut kaikki 20 vuotta pitkän uransa aikana äänittämät cover-biisit yhdelle levylle. Covered in Blood on suunnattu melodista death metalia soittavan orkesterin kovimmille faneille. Muille geneeriset hevicoverit ovat tuskaisaa kuultavaa, varsinkin kun niitä löytyy levyltä yhteensä 24 biisin verran.

Albumille on eksynyt aivan liian monta laulua jotka ovat alun perinkin heviä tai metalia. Arch Enemy ei onnistu tuomaan mitään uutta esimerkiksi Iron Maidenin, Judas Priestin, Megadethin tai Carcassin biiseihin. Puuduttavan tylsien vetojen lisäksi levyltä löytyy tietysti myös pakolliset meteliversiot popkappaleista. Tears for Fearsin Shout ja Mike Oldfieldin Shadow on the Wall jaksavat naurattaa tasan kerran.

Levyn parasta antia on ruotsalaisen Skitlickers-punkbändin neljän biisin sikermä, jossa kuuluu aitoa kiukkua, yhdysvaltalaisen laulaja Alissa White-Gluzin raivotessa ruotsiksi. Arch Enemyn omien biisien teksteissä ylistetään anarkismia ja kritisoidaan rahan valtaa. Bändi ei itse kuitenkaan noudata neuvojaan, sillä Covered in Blood on puhdasta rahastusta studioalbumien välissä.