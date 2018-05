Levyarvio: Arctic Monkeys kuulostaa tulleen tiensä päähän

Arctic Monkeys

Tranquility Base Hotel & Casino

Domino

Arvio: 2/5

Arctic Monkeysin tie yhdeksi maailman suurimmista rockbändeistä on ollut kummallinen. Sheffieldistä kotoisin oleva brittipoppoo oli “se ensimmäinen MySpace-bändi”, joka teki proosallisen nousun striimauspalveluiden esiasteen syövereistä kansainväliseen suosioon.

Silkkaa amerikkalaista unelmaa, mutta brittiläisen post punkin ja indie rockin estetiikalla. Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not -levystä tuli sukupolvikokemus ja 00-luvun keskeisimpiä rocklevyjä.

Sittemmin yhtye laittoi geeliä tukkaan ja tutki Queens of the Stone Agen Josh Hommen tuottamana amerikkalaista aavikko- ja stoner rockia. Turnerin sivuprojekti The Last Shadow Puppetsista tuli mukaan amerikkalaisen viihdemusiikin vaikutteet ja edellinen AM (2013) sukelsi vielä syvemmälle Yhdysvaltain maaperään. Nimihirviö Tranquility Base Hotel & Casino jatkaa näissä jalanjäljissä.

Alex Turnerin johtama yhtye osoittaa nyt hylänneensä alkuvuosien kulmikkaat kitarariffit ja nopeatempoiset kappaleet lopullisesti. “I just wanted to be one of The Strokes / Now look at the mess you made me make”, itseironisoi Turner suorastaan Ariel Pinkiltä kuulostavassa avauskappaleessa Star Treatment.

Arctic Monkeys oli yksi niistä monista 2000-luvun alun kitarabändeistä, jotka rinnastettiin The Strokesin menestykseen. Turnerin bändistä tuli vain lopulta monin verroin isompi.

Turner laulaa luoneensa sotkun, ja on siinä täysin oikeassa: Tranquility Base Hotel & Casinolla on läsnä niin amerikkalainen viihdemusiikki Frank Sinatran hengessä kuin psykedeelisen turpea ja cheddarburgerien pöhöttämä rock.

Riffittely on karsittu minimiin, ja sävellykset sekä sovitukset on tehty tukemaan Turnerin valokeilassa patsastelua entistä enemmän. Turner on aina viljellyt brittiläistä huumoria sanoituksissaan, mutta nyt hän on kirjoittajana entistä itsevarmempi niin hyvässä kuin pahassa. Mukana on täysin satunnaisilta hassutteluilta kuulostavia kappaleita, kuten The World’s First Ever Monster Truck Flip, Batphone ja Ultracheese. Nimet ovat sisältöä parempia.

Kun yhtye on kasvanut riittävän isoksi, kunnianhimoa uuden luomiseen ei tunnu enää löytyvän, vaan musiikki kääntyy pikemminkin bändin sisäpiirin vitsiksi.

Tietoinen, äärimmäinen hidastempoisuus on sinänsä arvostettava esteettinen valinta. On myös hyvä, ettei Arctic Monkeys selvästi ota itseään liian vakavasti, mutta levykokonaisuutena Tranquility Base Hotel & Casino on hyvin yksioikoinen. Kuvaavaa on, että levyltä ei irrotettu yhtään singleä ennen albumijulkaisua, koska niitä ei yksinkertaisesti ole.

Samoin kuin yhdysvaltalainen The War On Drugs on tyhjentänyt nykyisen työkalupakkinsa viimeistä meisseliä myöten, olisi myös Arctic Monkeysin aika etsiä uudet työkalut. Sen verran itsetuhoiselta Turner tosin kuulostaa, että hän pikemminkin toivoo ihmisten jo unohtavan pääyhtyeensä, ja hän voisi hyvillä mielin alkaa tehdä jotain muuta. On ainakin ihme, jos tämän jälkeen nähdään vielä uusi Arctic Monkeys -levy.