Levyarvio: Artikulaation ilotulitus

Naiskuoro KYN

Outo kantele

Alba Records

Arvio: 4/5

Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan naislaulajat eli Naiskuoro KYN on valkea helmi. Kyseessä on yli 40-henkinen amatöörikuoro, joka taiteellisen johtajansa, musiikkineuvos Kaija Viitasalon johdolla on uudistanut naiskuoromusiikin juurtuneita konventioita.

Kuoron edellinen albumi, rumpali Mikko Hassisen sävellyksistä koostunut Jos minä puhuisin sinulle on monella tapaa poikkeuksellinen. Runoutta ja jazzia yhdistelevä kokonaisuus toi päivänvaloon paitsi KYN:n laulajien teknisen taitavuuden, myös kuoron taiteellisesti korkeatasoiset päämäärät.

Outo kantele jatkaa tässä suhteessa edellisen albumin kyntämältä hedelmälliseltä maaperältä. Kahdesta Jukka Linkolalta tilatusta naiskuorosarjasta koostuva levy on suomalaisuudesta ammentava kokonaisuus, jota rikastuttavat harmonikkataiteilija Johanna Juhola, pianisti Kirmo Lintinen sekä vibrafonisti Panu Savolainen.

Äänenkäytön ja intensiteettinsä puolesta kokonaisuus on pakahduttava sanojen, sävyjen ja artikulaation ilotulitus. KYN tekee uskaliasta työtä ja tuo kuoromusiikin näyttävimmät puolet esiin.