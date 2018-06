Levyarvio: At the Gates on yhä genrensä huipulla

At the Gates

To Drink from the Night Itself

Century Media

Arvio: 4/5

Melodisen death metalin pioneeriyhtye, göteborgilainen At the Gates, on aina pitänyt laatustandardinsa äärimmäisen korkealla. Edeltäjä At War with Reality (2014) oli tyylikäs comeback-levy. Myös uusi To Drink from the Night Itself jatkaa voittokulkua.

Levy ammentaa parhaimmillaan ilahduttavasti jopa samasta lähteestä kuin klassikkolevy Slaughter of the Soul (1995), mutta ottaa myös pesäeroa aiempaan. Biisimateriaali ei ole kuitenkaan samalla tavoin varioivaa ja yllättävää kuin 90-luvun parhailla albumeilla.

Mukana on jopa liikaa black metalille ominaisia melodioita, joissa death metalistaan ja melodisen iskevistä riffeistään tunnettu yhtye ei ole aivan kotonaan.

Tomas Lindberg osoittaa miten raskasta metalia tulee vokalisoida: uhkaavankuuloisesti, vaaran ja hulluuden rajoilla luistellen. Hän on vaikuttanut suuresti niin melo death -murisijoihin kuin core-huutajiinkin. Lindberg on yhä yhtä hyvä kuin nuorempana.

At the Gates ampunee häränsilmään jo seuraavalla levyllään. Bändi on taitava ja viriili jo nytkin, mutta pystynee vielä vähän parempaan.