Levyarvio: Atomirotan kollit on kolleja ja siinäpä se

Atomirotta

III

Monsp Records

Arvio: 2/5

Laskelmoitua tai ei, Atomirotan konsepti on nerokas omalla tavallaan. Yhtye rynnii suomalaista maantietä eteenpäin kolmella kärjellä. Yksi niistä on Mikko Sarjasen aiemmin Notkea Rotta -nimellä kehitelty Itä-Helsingin rappioromantiikka, joka tuskin koskaan lakkaa näillä leveysasteilla vetoamasta räppidiggareihin.

Toinen on mystifioitu Rane Raitsikka, joka jaksaa loputtomasti kiinnostaa kaikkia niitä rokkareita, joiden mielestä on jännittävää, että suomalainen on asunut Yhdysvalloissa ja soittanut 80-luvulla jonkun muun kuin Jori Sivosen kanssa. Nyt Raitsikka on myös kutsunut levylle soittamaan jenkkiläisiä kamufrendejään: Guns N’Rosesin kosketinsoittajan Dizzy Reedin ja Queens of the Stone Age -rumpali Gene Trautmannin.

Kolmas kärki on se, että fuusio toteutetaan radioystävällisesti suomi-iskelmästä ja -rockista tutuilla tehokeinoilla ja melodioilla. Atomirotta sopii niin räppäreille, rokkareille kuin Anne Mattilan faneille.

III on Atomirotan tähänastisen uran ehein kokonaisuus ja varmasti kuuntelukelpoista niille, jotka haluavat kuulla lauluja siitä kun "kollit on kolleja".