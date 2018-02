Levyarvio: Basisti syvissä vesissä

Jori Huhtala 3

Fredriksson Music

Arvio: 4/5

Jyväskyläläislähtöinen Jori Huhtala on pääkaupunkiseudulle muutettuaan tehnyt huimaa jälkeä. Basisti on kelvannut moneen, työllistäjinään muun muassa yhtyejohtajat Eero Koivistoinen, Raoul Björkenheim, Jukkis Uotila, Panu Savolainen ja Jussi Fredriksson.

Huippukiinnitysten ohella Huhtalalla on kaksi omissa nimissä kulkevaa yhtyettä, kvintetti ja trio, jonka debyytti on nyt käsillä. Juuri tässä ja nyt soi siis Huhtalan omin musiikki.

Trion kokoonpano ei ole mikään tyypillisin. Huhtalan basso, Aki Rissasen piano ja Jussi Kannasteen saksofoni elävät levyllä tasavertaisina, johtoasemaa vaihdellen.

Rissasen piano soi ajoittain dempattuna gamelan-henkisesti, toisaalla kiinni klassisen musiikin perinteessä. Kannasteen lyyrinen soitto hehkuu tunteikkaana ja ylevänä.

Huhtala rakentaa mielellään suppean bassoriffin varaan, etenkin silloin kun tavoitellaan grooven ydintä. Vaikuttavimmillaan hän on kuitenkin johtaessaan trionsa hitaiden tempojen ja syvien tunnelmien maailmaan. Minimalistisesti jazzin ja klassisen rajapinnalla liikkuva From ashes on tästä mitä voimallisin esimerkki.