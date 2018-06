Levyarvio: Beach House ottaa pikku loikan eteenpäin Volter Kilpi -saagassaan

Beach House

7

Sub Pop

Arvio: 4/5

Hei Beach House, älä koskaan ikinä muutu. Turha sitä tosin on varmaan pelätäkään. Näin ainakin vakuuttelee yhtyeen seitsemäs levy, kekseliäästi nimetty 7. Levyn laiska nimi tuntuu kommentoivan “ei kai tässä kummempia, tässä meidän uusi levy, joka on täysin samasta dream pop -maailmasta kuin ne aiemmatkin”.

Paitsi asia ei olekaan aivan niin!

Jos Victoria Legrandin ja Alex Scallyn kuusi edellistä levyä ovat olleet vähäeleisessä progressiossaan kuin seuraisi musiikin muodossa esitettävää Volter Kilven Alastalon salissa -romaanijärkälettä, nyt bändi uskaltaa valita piippunsa jo hieman nopeammin.

Dark Spring ja Pay No Mind tuovat särökitaroilla ja meluisuudellaan mieleen My Bloody Valentinen ja 90-luvun slacker-yhtyeet. Laiskimmillaan yhtyeen tavaramerkiksi muodostuneet synamatot soivat Black Carissa, kun taas Dive on radioystävällisintä Beach Housea koskaan. Biisi huipentuu niin pompöösiin stadionrock-kitarointiin, että mahdotonhan tästä on olla pitämättä.