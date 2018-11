Levyarvio: Beat Back on Don Johnson Big Bandin kauan odotettu kotiinpaluu, joka hajoilee runsauteensa

Don Johnson Big Band

Physical Digital

Beat Back

Arvio: 3/5

Vuonna 2018 puhe Don Johnson Big Bandin uudesta albumista herättää kosolti kysymyksiä. Merkittävin näistä lienee luultavasti yksinkertaisuudessaan: Mitä annettavaa tällä genrerajoja kaihtamattomalla kollektiivilla on kevyen musiikin ystäville, viihdemaailmalle ja kotimaiselle kuulijakunnalle, jolle rapmusiikki näyttäytyy nykypäivänä enemmän tai vähemmän itsestään selvänä vaihtoehtona radion soittolistojen täytteeksi, yleisesti hyväksytyksi musiikkimauksi?

Ei sillä, että DJBB olisi koskaan ollut soittolistoja varten, päinvastoin. Myös kvartetin leimaaminen rapmusiikin alle olisi näivettynyttä vähättelyä. Ennenkuulumaton yhtye löi itsensä läpi 2000-luvun alkupuolella ja nousi nopeasti suomalaisen rytmimusiikin pioneeriksi. Tommy Lindgren, moottoriturvaksi tituleerattu riimikone, veti ja Johannes Laihon, Pekka Mikkosen ja Kari Saarilahden kolminaisuus työnsi. Energisistä live-esiintymisistä tuli nopeasti nelivedon tavaramerkki, jolle riitti kysyntää kansainvälisestikin.

Ja kysyntään vastattiin. Maailmaa nähtiin, kielillä puhuttiin ja albumeja puskettiin. Sitten tapahtui jotain ja juna seisahtui. Vuonna 2012 julkaistun Fiesta -albumin myötä juhlat loppuivat lyhyeen. Syitä lienee useita, joita voin tietysti vain arvailla.

Vuosien saatossa yhtyeen levyt muuttuivat kokoonpanonsa puolesta entistä enemmän nimensä veroisiksi. Fiestalla väkeä olikin kuin pipoa: kaksitoista kappaletta sisältävän albumin vierailijalistalta löytyvät Noah Kin, Tuomo, Emma Salokoski, Seija Sini, Pekka Kuusisto, Verneri Pohjola sekä Eva & Manu. Monipuolisuus, tyylillinen leikittely ja vaikutteiden estoton leikkaa–liimaa-tekniikka ovat yhtyeen vahvuus, mikä valitettavasti kääntyi itseään vastaan. Oli vaikea hahmottaa, mistä kokonaisuudessa oli kysymys. Mitä yhtyeestä itsestään oli enää jäljellä?

Ainakin jotain, sillä taas mennään. Kuuden vuoden tauon jälkeen on aika kuudennen albumin, joka edellä esitellyistä lähtökohdista käsin voi olla mitä tahansa.

Kiinteäksi osaksi yhtyettä on saatu Felix Zenger, joka vastaa myös sävellys- ja tuotantopuolesta. Kauneimmillaan albumin taustat muistuttavat Fleetwood Macin 1980-luvun diskohurmosta. Beatbox- ja rytminen ilottelu on kuitenkin keskiössä värikkäällä ja verbaalista ilotulitusta tihkuvalla kokonaisuudella.

Physical Digital on hienostunut rapin, spoken wordin ja popballadien kudelma, joka loppujen lopuksi hajoaa hivenen omaan runsauteensa: vierailijoista ei ole tingitty eikä suureellisia unelmia peitellä. Haave toisesta tulemisesta on käsin kosketeltava.

Laiva on jälleen yhtyeen omassa ohjauksessa, suunta tosin on epäselvä. Yhtä kaikki: faneilla on lupa iloita kauan odotetusta kotiin paluusta.