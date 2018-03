Levyarvio: Belle & Sebastian teki taas "ihan hyvän levyn"

Belle & Sebastian

How To Solve Our Human Problems

Matador

Arvio: 3/5

Aina kun skotlantilainen Belle & Sebastian julkaisee uuden levyn, siitä haluaisi tykätä vaikka väkisin, mutta tosiasiassa The Life Pursuitin (2006) jälkeen yhtyeen levyt ovat olleet parhaimmillaan vain “ihan hyviä”. Se on ollut iso pettymys, sillä 90-luvulta lähtien yhtye julkaisi mestarillisia levyjä yksi toisensa perään.

Uusin How To Solve Our Human Problems on 15 kappaleen kokonaisuus, joka julkaistiin kolmena erillisenä ep:nä. Epävarmat ja turhauttavat ajat ovat näkyneet viime vuosina musiikissa huomattavissa määrin eikä Belle & Sebastian tee poikkeusta.

Tosin siinä missä monet artistitoverit ovat valinneet nihilismin ja kyynisyyden tien, Belle & Sebastianin tehokeinona toimii jopa naivistinen idealismi. Katkeroitumisen sijaan skotlantilaiset ihastelevat lintujen laulua, koska “se ei sisällä yhtään valhetta”.

Laiskimmillaan eksistentialistinen How To Solve Our Human Problems tarjoaa keski-ikäistä semi-americanaa keskinkertaisin sävellyksin, mutta parhaimmillaan We Were Beautifulin ja Poor Boyn tasoisia hetkiä, joissa yhtyeen viesti yhdistyy tanssittavuuteen.