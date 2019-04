Levyarvio: Beth Gibbons tulkitsee sodan aiheuttamia traumoja

Beth Gibbons and The Polish National Radio Symphony Orchestra

Henryk Górecki: Symphony No. 3

Domino

Arvio: 4/5

Yhdistelmä on luonteva. Totta kai brittiläisen, surumielisyyden mestariyhtye Portisheadin laulaja Beth Gibbons tulkitsee Henryk Góreckia. Tematiikaltaan Symphony No. 3 eli Symphony of Sorrowful Songs on kuin tehty Gibbonsin esittämäksi. Tokikaan Gibbons ei laulajana ole teknisesti huipputasoa, mutta hänen äänensä haavoittuvuudesta nouseva voima on omiaan sopimaan yhteen Góreckin teoksen kipeiden aiheiden kanssa.

Symphony No. 3 on tietysti teoksena tavattoman tuttu, moneen kertaan versioitu, mutta levy perustelee paikkansa. Puolalainen säveltäjä käsittelee teoksessaan sotaa ja sen aiheuttamaa perheen rikkoutumista. Aihe valitettavasti tuskin koskaan lakkaa olemasta ajankohtainen.

The Polish National Radio Symphony Orchestraa johtaa maineikas, jopa elossa olevista puolalaisista säveltäjistä ja kapellimestareista merkittävimpänä pidetty Krzysztof Penderecki, eli puitteet on kunnossa.

Tulkinta on tumma, persoonallinen, paikoin jopa hyytävä ja pelottava, kuten toisessa osassa.