Levyarvio: Bon Iver tekee surrealistista indietä, jossa musiikin päälle ladotaan atonaalisia ääniä ja härskejä vokaaliraitoja

Bon Iver

i,i

Jagjaguwar

Arvio: Neljä tähteä

Bon Iver -nimen takaa operoiva Justin Vernon aloitti uransa tekemällä erämaamökissä omasta erostaan melankolisen albumin, josta tuli hetkessä nykypäivän indieklassikko. Sittemmin tämä amerikkalainen laulaja-lauluntekijä on julkaissut esimerkiksi kuvitteellisen konseptilevyn kotimaansa kaupungeista.

Nyt Vernon vetää kuulijan entistä syvemmälle omaan surrealistiseen maailmaansa. Hänen laulujensa pohja on edelleen jonkinlaisessa akustisessa folkissa, mutta hän ei tyydy perinteiseen mies ja kitara -tunnelmointiin, vaan latoo päälle mitä erilaisempia musiikillisia kerrostumia.

Vernon heittää surutta mukaan härskisti prosessoituja vokaaliraitoja, sekalaisia sämplejä, atonaalisia ääniä ynnä muuta, joka rikkoo laulujen herkkää tunnelmaa.

Pehmeyttä kuuntelukokemukseen tuovat läpi levyn esiin pirskahtelevat neosoul-vaikutteet. Vernon on aiemminkin osoittanut olevansa huikea laulaja, mutta esimerkiksi Faith, Marion sekä U (Man Like) osoittavat että tällä albumilla hän on löytänyt uuden vaihteen.