Levyarvio: Cardi B otti luulot pois kerralla

Cardi B

Invasion of Privacy

Atlantic

Arvio: 4/5

Yhdysvaltalainen Cardi B teki viime vuonna räpin historiaa. Se on samaan aikaan sekä hieno että surullinen asia.

Bodak Yellow on kaikkien aikojen toinen naisen tekemä räpsingle, joka on noussut Yhdysvaltojen listaykköseksi. Ensimmäinen oli Lauryn Hillin Doo Wop (That Thing) vuonna 1998. Hiphop on genrenä nyt jo yli nelikymppinen, eli toisin sanoen naisella on asiaa listaykköseksi noin kerran 20 vuodessa.

Patriarkaalinen rakenne elää räpissä todennäköisesti vielä pitkään, ja Cardi B sekä hänen erinomainen debyyttilevynsä on yhä vasta alkusoittoa genren tuulettamiselle. Lauryn Hillin ohella Cardi B joka tapauksessa asettuu Lil’ Kimin, Missy Elliottin, Nicki Minajin ja Foxy Brownin kaltaisten tienraivaajien rinnalle.

Tyylikkäästi tähän saavutukseen viitaten Be Careful samplaa Lauryn Hillin 20 vuoden takaista Ex-Factoria. Sattumalta samaa kappaletta samplataan Draken uusimmalla singlellä Nice For What.

25-vuotias Cardi B, oikealta nimeltään Belcalis Almanzar, on elänyt räppiin olennaisesti kuuluvan, proosallisen ryysyistä rikkauksiin -tarinan. Bronxin jengipiireistä strippariksi, stripparista some- ja tosi-tv-tähdeksi, sitten yhdeksi tämän hetken suosituimmista räppäreistä. Amerikkalainen unelma.

Toisaalta tarina on myös ärsyttänyt monia. Räpissä arvostetaan kovaa työntekoa ja tämän ideologian sisällä räppäämisen masterointi vaatii paljon harjoittelua, ennen kuin “voi tulla mestariksi”.

Cardi B sopii tähän jedimestari-narratiiviin huonosti, sillä hän aloitti räppäämisen vasta pari vuotta sitten ja nousi heti huipulle.

Jos tälle sanaparille on joskus oikea aika, niin nyt: who cares.

Invasion of Privacylla on äänessä itsevarma, taitava ja tunnistettavan flow’n omaava nainen, jolla on runsaasti genren edellyttämiä onelinereita taskussa. Oli ne itse kirjoitettuja tai ei, kokonaisuus on äärimmäisen viihdyttävä ja voimaannuttava.

Invasion of Privacy on pedattu kaikin puolin menestyslevyksi. Harva artisti saa debyytilleen tällaista vierailijakaartia: SZA, Migos, Kehlani ja Chance the Rapper. Myös tuotanto kuulostaa sanalla sanoen kalliilta. Panostus on kannattanut, sillä levy myi kultaa jo ilmestymispäivänä.

Parhainta antia on kuranttia r&b-soundia tarjoavat kappaleet, kuten Ring ja Thru Your Phone, joista jälkimmäisestä tulee todennäköisesti levyn isoimpia hittejä.

Itseironiallakin ryyditetty Invasion of Privacy on hyvin tyypillinen räppärin debyyttilevy, jonka tarkoitus on sanoa vain ja ainoastaan epäilijöille “luulot pois”. Sen levy myös sanoo sangen onnistuneesti.