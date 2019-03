Levyarvio: Cass McCombsin levy on jo tässä vaiheessa vuotta varteenotettava ehdokas vuoden levyksi

Cass McCombs

Tip of the Sphere

Anti

Arvio: 5/5

Cass McCombs tekee jonkin sortin ihmeen uudella maailmanlopun tunnelmissa liikkuvalla Tip of the Sphere -albumillaan. Se on jo yhdeksäs täyspitkä levy urallaan vaihtoehtorockia, folkia, americanaa ja alt-countrya onnistuneesti sekoittaneelta muusikolta. Levy on yli kymmenen kuuntelukerran perusteella myös miehen paras tekele.

Levyn hitaammista lauluista useat ovat rehellistä soft rockia, joita täytyy kuunnella keskittyneesti tajutaakseen niiden hienouden. Yleensä McCombs on tehnyt levynsä useissa eri sessiossa, mutta Tip of the Sphere on kasattu nopeasti yhdessä studiossa. Se lienee syy siihen, miksi albumi kuulostaa oivan ehjältä kokonaisuudelta.

McCombs leikittelee tutuilla soundeilla. Esimerkiksi Absentee-kappaleen piano on aivan täyttä Elton Johnia. Tying Up Loose Ends tuo taas vähän yllättäen mieleen Dire Straitsin Brothers in Arms -kappaleen, lainatessaan ilmeisen tahallisesti sen säkeistön melodiakulkua.

Levy tarjoaa jokaisella pyöräytyskerralla jotain uutta, varsinkin kuulokekuuntelussa. Tip of the Sphere on jo tässä vaiheessa vuotta varteenotettava ehdokas vuoden levyksi.