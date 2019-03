Levyarvio: Children of Bodomin kymmenes kaahauslevy

Children of Bodom

Hexed

Nuclear Blast

Arvio: 2/5

Children of Bodom on rähissyt jo yli 20 vuotta ja Hexed on bändin kymmenes albumi. Peruspalikat ovat edelleen samat. Laulaja-kitaristi Alexi Laiho rääkyy kiukkuisia tekstejään melodisen death metalin päälle, jossa on entistä enemmän koukkuja ja tarttumapintaa.

Hexed on aivan selvä jatko-osa vuoden Worship Chaos -levylle, jolla bändi muutti ilmaisuaan suoraviivaisempaan suuntaan. Valitettavasti samalla mukaan hiipi vaikutteita amerikkalaisesta modernista metalista. Uudistuminen on tietysti vain positiivinen asia, mutta vaikka Hexedin aiempaa yksinkertaisimmista lauluista löytyy edelleen myös teknistä kikkailua, niin sävellysten osalta se on turhan tylsä. Teknisesti tai soundien puolesta albumissa ei ole mitään vikaa, mutta musiikista välittyy tietynlainen liian varma luottamus omaan osaamiseensa, jota voisi kutsua rumasti myös kunnianhimon puutteeksi.

Sävellyskynä ei ole ollut tällä kertaa tarpeeksi terävä. Kosketinsoittaja Janne Wirman ansaitsee kehut, sillä monen laulun sovitus tuo hänen syntikkansa entistä enemmän pintaan.