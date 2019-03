Levyarvio: DJ Kridlokkin aineksia ovat IDDQD, IDKFA, T-800 ja 808

DJ Kridlokk

Silius

Katakombi

Arvio: 4/5

Videopeli Journey to Silius julkaistiin vuonna 1990 Nintendo-konsolille. Pelin oli tarkoitus perustua Terminator-elokuvaan (1984), mutta kesken pelin valmistumisen tekijät menettivät oikeudet ja juoni piti kehittää uusiksi. Pelaaja ohjaa hahmoa nimeltä Jay McCray, joka taistelee terroristiryhmää vastaan, joka on vastuussa McCrayn isän kuolemasta.

Tavallista taistelupelin tematiikkaa siis, mutta erittäin päheällä musiikilla. DJ Kridlokk eli Kristo Laanti on inspiroitunut peleistä aiemminkin ja uusi albumi Silius taistelee lakonisesti läpsytellen ja lempeästi irvistellen aikamme kulttuurin kanssa.

DJ Kridlokkin musiikki metatasoineen on kasvanut intertekstuaalisuuden verkoksi, joka alati laajenee eri suuntiin peleistä musiikkiin ja lilluu kotimaisen hiphopin kontekstissa täysin omalla kehällään. Kridlokk on hiphop-karikaryytihahmo, joka onneksi laajenee Siliuksella kertakäyttövitsistä perusteellisemmaksi hahmoksi. Enemmän siihen suuntaan, mihin artisti on antanut viitteitä muissa projekteissaan.

Jo Khid-nimellä tehty Ohi (2016) oli täysin suvereeni kokonaisuus. Myös Siliuksella estetiikka on 808-soundeineen ja progressiivisine biitteineen ehyttä ja kiehtovaa. DJ Kridlokk on tällä levyllä Terminator eli T-800 täysin toivottomassa tehtävässä.

Silius on levynä niin tyhjentävä, että jääkö tämän jälkeen Kridlokkille enää mitään sanottavaa.

Apple-laitteiden kömpelö puhetunnisohjelma Siri saa oman kappaleen. Ihminen on niin väsynyt näppäilemään, että yrittää ohjata konetta puhumalla.

Koko metapaketti tuntuu ryöpsähtävän levyn keskivaiheilla ympäri pari kertaa. Oon Paperi T -kappaleessa räppää Paperi T itse siitä, miten hän on “hupeli hapeli ugeli”.

Tietokoneelle on näpytelty koodi IDKFA ja kaikki keinot on käytössä. Kuin Kridlokk saattaisi yhden Suomen suosituimmista räppäreistä naurunalaiseksi tämän omalla suostumuksella.

Suvereenein suoritus on Varaani, joka pelaa kotimaisen hiphopin läpi – jos sellainen on mahdollista: “Miso-keitto / tos o keitto / turkulainen Japanis.” Läsnä on dystooppinen, lopunajan tunnelma. Kaikki on yhtä anekdoottia ja jatkuvien meemien virtaa. Järki pakenee, ja mitä jää jäljelle.

Kuolemattomuuden koodi, IDDQD. T-800 -kappaleessa kulissi alkaa pikkuhiljaa valua alas. Tässä pelissä ei ole voittajia.

Levyn päättävä, vilpittömältä ja jopa koskettavalta erobiisilstä kuulostava Jos on yllättävä päätös kaiken kyynisyyden jälkeen: “Jos sä delaat, niin mä delaan.”

DJ Kridlokk ei olekaan kuolematon.