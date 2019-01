Levyarvio: Dave Lindholm palaa takaisin 70-luvulle viiden tähden levyllä

Dave Lindholm

Kynä & Kumppanit

Turenki Records

Arvio: 5/5

”Enemmän lorenzoo!”, vaatii Dave Lindholm uusimalla Just about elän -sinkullaan ja taustakööri ihmettelee, että mitäköhän tuo tarkoittaa. Kappale kertoo isokynämäisen dadaistisella tyylillä ikääntymisestä, ja on samalla parasta Lindholmia pitkään aikaan.

Ylisanoja voisi muutenkin käyttää koko Kynä & Kumppanit -albumista. Se on täynnä helposti lähestyttävää ja tyylikkäästi toteutettua melodista rockia, eikä siitä löydy yhtäkään tylsää blues-kappaletta. Ei sillä, etteikö Dave osaisi kitaralla bluesia soittaa, mutta nykyään hän on kiinnostavimmillaan tekstivetoisen rockin parissa.

Paikoin mennään jopa progen puolelle ja materiaalista on helppo löytää yhtymäkohtia 1970-luvun Orfeus-aikoihin. Hienoin esimerkki tästä polveileva S.A.Y. eli Sä ammuit yli, jonka vokaalistemmat pistävät trumpettifarkkujen lahkeet lepattamaan.

Kuten niin monella aiemmalla levyllään, Lindholm luottaa lahtelaismuusikoiden kykyihin. Kokoonpanossa ovat mukana Kuja Salmi, Viljami Vippola, kitaristi Devil Virtanen sekä Marko Haavisto.