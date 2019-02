Levyarvio: Deerhunter luottaa vanhaan reseptiin

Deerhunter

Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

4AD

Arvio: 3/5

Bradford Coxin johtama Deerhunter ei ole reseptiikkaansa vuosien varrella juuri varioinut. Eikä ole ilmeisesti ollut tarvettakaan. Garage rockista, post punkista, noisesta ja indie rockin maneereista yhtye on rakentanut temppelin, joka lepää tukevasti 2000-luvun altsurockin kaanonissa.

Tosifaneille tämä on hirveän kivaa, ja satunnaiskuuntelijalle yhdentekevää: jaahas, uusi Deerhunter-levy, joka kuulostaa edelliseltä Deerhunter-levyltä.

Bändin voima näyttäytyy etenkin yhtyeen live-esiintymisissä, kuten viime Sideways-festivaalilla nähtiin. Why Hasn’t Everything Already Disappeared? tarjoaa taas muutaman uuden kappaleen keikkasettiin.

Futurismin, Plainsin ja What Happens to People?:n kaltaiset melodialtaan terävät teokset voivat nousta yhtyeen klassikoiden rinnalle. Ne ovat kuin suoraan läpimurtolevy Halcyon Digestilta (2010).

Mukaan mahtuu myös Détournementin kaltaisia, kovin tarpeettomia sisäpiirivitsejä. Myös situationistinen jekkuilu voi olla perusteltua.