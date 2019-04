Levyarvio: Devin Townsend teki uransa mielipuolisimman levyn, jolla soi kaikkea Disney-musikaaleista metalliin

Devin Townsend

Empath

Inside Out

Arvio: 4/5

Niin hieno kuin Devin Townsend Projectin viimeiseksi jäänyt vuoden 2016 Transcendence-levy olikin, niin Devin Townsend teki oikean päätöksen hajottaessaan bändin. Alun perin neljän levyn projektiksi tarkoitetun orkesterin ura venyi lopulta melkein kymmenen vuoden mittaiseksi ja albumit alkoivat toistaa itseään. Esimerkiksi Epicloud ja kahden levyn Z² / Sky Blue -kokonaisuus olivat Townsend-asteikolla harvinaisen tylsää popmetallia.

Nyt julkaistava Empath on levy, joka taatusti jakaa mielipiteet kahtia. Se tuskin kelpaa edes kaikille multi-instrumentalistin kovimmille faneille, sillä Townsend on päättänyt iskeä samaan pakettiin melkein kaikki genret, joiden parissa hän on seikkaillut. Lopputulos on sekoitus elektronista musiikkia, poppia, progea, death metal -murinaa, jazzia, kasariheviä, Disney-musikaaleja, noisea, ambientia ja vaikka mitä.

Townsendille ominaista huumoria ei juuri löydy, mutta muilta osin Empath on aivan Zappaa. Levyllä ovatkin mukana Frank Zappan kanssa aikoinaan soittaneet kitaristi Mike Keneally ja rumpali Morgan Ågren.

Ågren soittaa improvisoiduissa, jazziin päin kallellaan olevissa kohdissa, mutta mukana on myös kaksi muuta rumpalia. Anup Sastry hoitaa progerumpaloinnin ja Samus Paulicelli paukuttaa äärimetalliosiot. Useammassa kappaleessa kuullaan kaikkia kolmea rumpalia, josta voi päätellä biisien ja niiden rakenteiden olevan monipuolisia, osittain itsetarkoituksellisen kikkailun puolelle meneviä sekoiluja.

Paras esimerkki tästä on levyn avaava Genesis-kappale, johon on ängetty melkein kaikki genret, joita levy tarjoaa. Ensin biisi vaikuttaa pelkältä pelleilyltä, mutta muutaman kuuntelun jälkeen äärimetallin blast-beat-rummutus, naiskuoro, calypso ja vanhojen videopelien äänimaailmaa lainaava sekoitus alkaa kuulostaa aivan oikealta kappaleelta. Sama pätee melkein kaikkiiin levyn lauluihin, vaikka mukana on myös huomattavasti yksinkertaisimpia biisejä, kuten tarttuva Spirits Will Collide.

Empath-levyn päättää yli 23 minuuttia pitkä Singularity-raita, joka ei ole vielä paljastanut kaikkia salojaan, vaikka levy on tullut kuunneltua jo yli 20 kertaa. 74 minuutin mittainen albumi on tietysti tarkoitettu kokonaisuudeksi, kuunneltavaksi alusta loppuun, joka tuntuu moisen möhkäleen kohdalla harvinaisen miellyttävältä.

Yli äyräiden tulvivalla Empathilla Townsend haastaa niin itsensä kuin kuulijansa. Rakkaudesta, ihmissuhteista, maailman tilasta ja empatiasta laulavan muusikon albumi on upea tekele, täysin vakavissaan tehty levy, joka silti myös nauraa itselleen.