Levyarvio: Edes Kanye West ei voi tehdä enää mitä tahansa

Kanye West

ye

G.O.O.D.

Arvio: 3/5

Räppäri Kanye West vaikutti pitkään voittamattomalta. Mikään kohu tai lausunto ei ole tuntunut horjuttavan hänen asemaansa. Westiltä on totuttu odottamaan räikeitä irtiottoja niin musiikissa kuin julkisissa esiintymisissään, ja niiden avulla hän on kietonut median pikkusormensa ympärille.

Strategia on kuin suoraan Yhdysvaltain presidentin pöytälaatikosta. Eikä ole mikään yllätys, että West on ilmaissut ihailunsa Trumpia kohtaan.

Kun aiemmin tänä keväänä West sanoi afroamerikkalaisten 400-vuotisen orjuuden olleen orjilta tietoinen valinta, kuuluisa kamelin selkä jossain kaukana pilvien tuolla puolen katkesi ja räppärin jalusta alkoi keikkua kunnolla.

Jos vuotta 2018 on alkanut määrittää jokin asia, niin ainakin että myytti miestaiteilijanerosta on murtumassa. Akulouhimiehet ja kanyewestit eivät voi taiteen varjolla enää tehdä tai sanoa mitä tahansa joutumatta myös vastuuseen.

Westin uusin albumi ye syntyi tiettävästi hyvin spontaanisti alle kuukaudessa. Vain hieman yli 20-minuuttisella ja seitsemän biisiä sisältävällä levyllä West kommentoi viimeaikaisia lausuntojaan ja räppää myös avoimesti mielenterveysongelmistaan.

Kansikuvaan on kirjoitettu: “I hate being Bi-Polar It’s Awesome”. Westin mielenterveyden on tiedetty järkkyneen, mutta nyt hän ensi kertaa julkisesti kertoo myös musiikissaan kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään, jonka voi katsoa myös ye:n suurimmaksi ansioksi. Poplyriikassa mielenterveysongelmat eivät todellakaan näy joka päivä.

“That’s my superpower / Ain’t no disability / I’m a superhero”, West räppää levynsä avainraidalla Yikes. West esittää itsensä mielellään voimakkaana taiteilijahahmona, mutta mielenterveysongelmia käsittelevä voimaantumislaulu Yikes esittää hänet pitkästä aikaa haavoittuvana.

Levy on kasattu kiireessä ja se paistaa läpi. Ye on pikemminkin Westiltä musiikin muodossa esitetty kommentti viimeaikaiseen kuohuntaan sekä voimannäyttö ja todiste, että hän kykenee tekemään niin monta levyä kuin haluaa. Pari viikkoa sitten julkaistiin täysin Westin tuottama Pusha T:n levy, ja pian päivänvalon näkee räplegenda Nasin uusi levy, jonka West on myös tuottanut.

Hyvät hetkensä levyllä on: Yikesin ohella kohokohdaksi nousee komea Ghost Town, jälleen yksi voimaantumisanthem. Parhaimmillaan West on yhdistellessään tuotantoonsa aineksia niin rockista, gospelista kuin hiphopin perinteestä, ja tätä vapautuneen ilmavasti rullaava Ghost Town edustaa parhaimmillaan.

Materiaaliltaan epätasainen ye ei ole The Life of Pablon (2016) veroinen eikä myöskään performanssina yhtä voimakas. Ei olisi silti hullumpaa, jos West ottaisi myös jatkossa kantaa viihdelehdille annettujen käsittämättömien lausuntojen sijaan julkaisemalla uutta musiikkia.