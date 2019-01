Levyarvio: Eleanoora Rosenholmin paluulevyllä matkustetaan Neuvostoliiton maisemissa

Eleanoora Rosenholm

Talvipalatsin puutarhassa

Fonal

Arvio: 3/5

Eleanoora Rosenholm sai kymmenisen vuotta sitten aikaan säpinää indiemusiikin ystävien parissa. Porilaisyhtye ammensi musiikkiinsa aineksia japanilaisesta estetiikasta ja 80-luvun gootahtavasta synth popista. Noora Tommilan persoonallinen ulosanti ja häiriintyneet sanoitukset viimeistelivät kokonaisuuden.

Talvipalatsin puutarhassa -albumin on sanoittanut Mika Rättö, ja sen tunnistaa välittömästi. Sanoituksissaan Rättö tapaa suunnistaa käyttäen kompassinaan eri maiden kulttuurien tunnettuja viitepisteitä. Yksi hänen kestosuosikeistaan on Japani, mutta tällä kertaa Eleanoora Rosenholm matkustaa Neuvostoliittoon. Reitin varrella on niin Alla Pugatšova miljoonine ruusuineen kuin Vaganovan balettiakatemia.

Albumi on eheä ja uhkaavan mahtipontisesti soiva matkakertomus, mutta ilman sävellyksellisiä kohokohtia levy ei pidä otteessa koko kestoaan. Yhtyeen aiemmista levyistä tuli tapauksia juuri Ambulanssikuskittaren ja Maailmanlopun kaltaisten kappaleiden avustamana.

Talvipalatsin puutarhassa on luontevaa jatkoa, mutta ei tuo uutta.