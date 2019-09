Levyarvio: Ellinooran suosio on nyt sinetöity

Ellinoora

Vaaleanpunainen vallankumous

Warner

Arvio: 3/5

Vuosi sitten alkaneen Vain elämää -sarjan 9. tuotantokaudella oli selvää, että Ellinooran suosio tulee kasvamaan. Rempseä, helposti lähestyttävä persoona, joka myös vakuutti omissa versioissaan muiden artistien kappaleista. Sarjasta jäi elämään etenkin The Rasmus -cover Funeral Song. Monen ohjelmassa vierailleen artistin kohdalla muistijälkiä ei juuri jää.

Debyyttialbumi Villi lapsi sisälsi hyviä hetkiä, mutta antoi ymmärtää, että seuraavalla onnistuu paremmin. Ja näin on: Vaaleanpunainen vallankumous on edeltäjäänsä huomattavasti parempi kokonaisuus.

Bäng bäng typerä sydän on toistaiseksi parasta Ellinooraa. Kasvava voimaballadi, jossa on koukuttava kertosäe, joka on kuin luotu karaokebaareihin sinne Ukkometson ja Shallow’n viereen. Myös Gasellien tähdittämä Aatelisii on takuuvarma festarihitti.

Ellinooran mieluisinta aluetta ovat häpeilemättömät voimaballadit, joihin hän uskaltaa kirjoittaa "Sinä olet taideteos" -säkeen kaltaisia voimaannutuskliseitä. Nartut osoittaa, että myös PMMP-tykitys onnistuu. Tätä röyhkeää suuntaa olisi hauska kuulla artistilta lisää. Joka tapauksessa Ellinooran suosio on nyt sinetöity.