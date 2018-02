Levyarvio: Ennalta-arvattavaa rockia

Turbonegro

Rock’n’Roll Machine

Burger Records

Arvio: 3/5

Norjalainen Turbonegro aloitti äänekkään taipaleensa yli kaksikymmentä vuotta sitten, ja tuolloin bändin punkahtava rock’n’roll tuntui ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vaaralliselta. Kovaa kulttimainetta sittemmin nauttinut bändi taantui viime vuosikymmenellä liian pitkäksi venähtäneen comebackin seurauksena kesäfestareiden peruskauraksi, ja laulaja Hank Von Helveten jätettyä laivan touhu tuntui lässähtäneen lopullisesti.

Rehevästi nimetty Rock’n’Roll Machine ei paranna Turbonegron kurssia: se on tylsä ja ennalta-arvattava rocklevy, jonka parasta antia ovat härskit syntetisaattorilinjat ja kappaleiden otsikot. On vaikea kuvitella, että mikään muu yhtye tekisi sellaisia lauluja kuten Hot For Nietzsche, Fist City tai John Carpenter Powder Ballad.

Toisaalta kaikki AC/DC:nkin levyt ovat tylsiä ja ennalta-arvattavia, mutta omalla sarallaan varsin toimivia. Myös Rock’n’Roll Machine sopii mainiosti nousuhumalaisiin illanistujaisiin, jos Turbonegron vanhat albumit ovat soineet jo puhki.