Levyarvio: Erilainen kevät – Pariisin kevään uutuus on irtiotto aiemmasta

Pariisin Kevät

Reuna

Fullsteam

3/5 tähteä

Pariisin Kevät nousi suomalaisen popmusiikin valokeilaan viime vuosikymmenen taitteessa ja lunasti nopeasti paikkansa niin soittolistojen kuin festivaalienkin kestosuosikkina. Biisinikkari Arto Tuunelan studioprojektina käyntiin lähtenyt yhtye on sittemmin laajentunut livebändiksi ja julkaissut kuusi kehuttua poplevyä.

Yhtyeen seitsemäs albumi on jo otsikkoaan myöten selkeä irtiotto tuosta reilun kymmenen vuoden aikana kehittyneestä, vanhasta Pariisin Keväästä. Tuunela on aiemminkin käyttänyt musiikissaan runsaasti elektronisia elementtejä, mutta Reunalla hän päivittää yhtyeensä soundin kokonaan ja tuloksena on puhdas syntikkalevy.

Tiukasti ajan hermoilla sykkivä Reuna on myös albumi, joka ei mene sukkana läpi kaikille yhtyeen vanhoille ystäville. Faktahan on se, että keskivertokuulija pelkää muutosta varsinkin kun kyseessä on heidän suosikkipopparinsa. Nyt tuo muutos on niin huomattava, että moni tippuu taatusti kelkasta.

Jo levyn avausraita Kaikkee ei voi pukee sanoiks osoittaa, että Reunan keskeisiä teemoja ovat nimenomaan muutos ja kehittyminen. Kappaleessa nelikymppinen Tuunela käy dialogia nuoremman itsensä kanssa ja pohtii omaa vanhenemistaan.

Samaa aihepiiriä käsittelee myös albumin nimikkobiisi. Paikalleen jämähtämistä pelkäävä lauluntekijä tunnustaa käyneensä jaakopinpainia nyt kuultavan uudistumisen edessä ja ajautuneensa vaikeiden valintojen äärelle.

Biisinkirjoittajana Tuunela ei tietenkään voi täysin irtautua vanhoista maneereistaan: hänen lauluissaan on edelleen tunnistettavaa melodramaattista kuvastoa ja hienoja popmelodioita, vaikka toteutustapa onkin nyt selvästi aiemmasta poikkeava. Suoraviivaisuus on tällä levyllä vaihtunut unenomaiseksi maalailuksi, joka on selvästi velkaa Ruusujen kaltaisille nykybändeille.

Uuden etsiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö albumilta löydy myös tarttuvampaa pintaa. Sitä edustavat radiohitiksi tehty Onks se rakkautta, Liekki ja kauniilla kertosäkeellä varustettu Tulivuoren juurella.

Reuna ei siis ole mikään helppo albumi. Kaikki kunnia Arto Tuunelalle, joka ei ole musiikintekijänä jäänyt polkemaan paikallaan, vaan lähtenyt rohkeasti uudistamaan menestyskonseptiaan. Ratkaisu on varmasti pitkässä juoksussa onnistunut.