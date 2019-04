Levyarvio: Erja Lyytinen teki hardbluesfunk-levyn

Erja Lyytinen

Another World

Tuohi Records

Arvio: 4/5

Erja Lyytinen on yksi etabloituneimmista blueskitaristeistamme. Pitkän uran tehnyt muusikko ei kuitenkaan ole jäänyt kolmen soinnun vangiksi, vaan onnistuu edelleen uudistamaan soundiaan aika ajoin.

Yhdeksännellä albumillaan hän sotkee bluesin sekaan aimo annoksen hard rockia sekä funkia. Kun Lyytinen vielä näyttää levynkansien kuvissa tulevaisuuden supersankarilta, niin lopputulos tuo auttamatta mieleen George Clintonin johtaman Funkadelic-kollektiivin ja kitarasti Eddie Hazelin.

Lyytisen hardbluesfunk on tietenkin huomattavasti turvallisempaa kuin Clintonin ja kumppaneiden sekoilu. Perinteisempää bluesvinguttelua Another Worldilla edustavat Hard As a Stone, Miracle ja pehmeän soulahtava Break My Heart Gently.

ZZ Top-henkistä boogieta kuullaan Sonny Landrethin slide-kitaran sävyttämässä Wedding Dayssä.

Parhaimmillaan Lyytinen on Snakes In The Grassin ja Cherry Overdriven kaltaisissa menopaloissa. Niissä hänen kitarisminsa on kekseliästä ja moniulotteista.