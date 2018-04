Levyarvio: Folkia hyvien tähtien alla

Topi Saha

Lopuajan rakastavaiset

Warner Music Finland

Arvio: 4/5

Amerikkalaisesta folkista ammentavan Topi Sahan ura osoittaa, että suuri levy-yhtiökin voi olla kärsivällinen. Warner tekee Topi Sahan kanssa pitkäjänteistä työtä, vaikka hitit antavat vielä odottaa. Warner on julkaissut Sahan neljästä levystä kolme. Ne luovat laulaja-lauluntekijälle poikkeuksellisen vankan pohjan. Tuntuu, kuin Topi Saha olisi ollut olemassa aina.

Huuliharpun ja kitaran kanssa viihtyvässä Topi Sahassa on paljon samaa kuin J. Karjalaisessa ja Dave Lindholmissa. Ikänsä puolesta kolmekymppinen Saha on lähempänä Olavi Uusivirtaa, mutta efektinappuloita painellaan huomattavasti säästeliäämmin.

Lopunajan rakastavaiset on teemalevy, jonka aiheina kimaltavat rakkaus ja taivaan tuntemattomat tähtikartat. Rakkauden puoliintumisaikaa pohtiva Syksy on tullut -laulu on yhtä mieleenpainuva kertomus rakkaudesta kuin vuonna 2013 ilmestynyt Se joka karkuun pääs.

Topi Sahan kappaleet ovat kiireettömiä. Vauhtia nostetaan Uudenvuodenyössä, mutta artisti ei kosiskele yleisöä rillumareillä.