Levyarvio: Hatunnosto kiertuetovereille

Wentus Blues Band

Throwback

Ramasound Records

Arvio: 4/5

Kokkolalainen Wentus Blues Band on kotimaisen rytmimusiikin instituutio jos mikä. 80-luvun puolivälistä lähtien musisoinut ryhmä nauttii alan harrastajien vankkaa arvostusta niin Suomen rajojen sisällä kuin ulkopuolella, ja levyjäkin on ilmestynyt jo pitkä rivi.

Eräänlainen välitilinpäätös WBB:n uralla oli vuonna 2006 kuvattu dokumenttielokuva Family Meeting, jossa yhtyeen kanssa musisoi joukko yhteisiltä kiertueilta tuttuja bluesmuusikoita. Pelkkiä lainakappaleita sisältävä uutuusalbumi Throwback onkin hatunnosto kyseisille artisteille.

Amerikkalaisista kokkolalaiset ottavat juurevaan käsittelyynsä muun muassa Eddie Kirklandia ja Carey Bellia. Hidas tunnelmapala Let Me Get Over It puolestaan on tyylikäs kunnianosoitus ruotsalaiselle laulaja-kitaristi Sven Zetterbergille, joka poistui keskuudestamme vuonna 2016.

Hyvin edustettuna on myös 1960-luvun boogiebluesin ykkösnimi Canned Heat: Future Blues ja Time Was ovat ylittämättömiä klassikoita, jotka maistuvat Wentus Blues Bandin uusioversioinakin. Oman leimansa näihin tulkintoihin tuovat Pekka Gröhnin koskettimet.