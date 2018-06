Levyarvio: Huutomerkillä katetta kerrakseen

Jussi Fredriksson Trio

!

Kotomaan jazzissa on pianotriotaide voimissaan. Vastikään Joona Toivanen Trio sai Teosto-palkinnon minimalistisen pelkistetystä XX-levystään. Jazzmuusikoiden keskinäinen vertailu ei välttämättä tee oikeutta kenellekään, mutta silti on mielenkiintoista todeta, että myös pianisti Jussi Fredriksson löytää uuden vaihteen rohkean pelkistämisen kautta.

!-levyllä Fredriksson uskaltaa luottaa vähäeleisiin melodioihin, uskaltaa käyttää kehittelyissään aikaa ja jättää tilaa.

Jonkinmoisen rauhan ja tasapainon löytäminen on (stereo)tyypillistä varttuneemmille muusikoille, joten voisi arvella Fredrikssoninkin yltäneen kypsään ikään.

Intensiivinen ja sensitiivinen sessio on äärimmilleen hienoviritetty, ja vaatii paljon muilta soittajilta. Basisti Jori Huhtala ja rumpali Mika Kallio joutuvat kuuntelemaan isoin korvin ja muotoilemaan herkin käsin.

Fredriksson on säveltänyt albumin Pariisin taiteilijaresidenssissä. Suoria ranskalaisviitteitä on hankala havaita, mutta virinneen innoituksen aistii. Kaukanapoissa on jalostunut oma ääni.