Levyarvio: Hyvää musiikkia ikävästä asiasta – Astrid Swania ja Stina Koistista yhdistää syöpädiagnoosi

Swan/Koistinen

Swan/Koistinen EP

Soliti

Arvio: 4/5

Viime torstai-ilta oli tavallaan surkuhupaisa. Stina Koistisen ja Nicolas Rehnin yhtye Color Dolor ja heidän albuminsa Love (2018) sai Teosto-palkinnon. Levylle, josta ei kirjoitettu juuri missään, yksi arvostetuimmista palkinnoista mitä Suomessa muusikko tai bändi voi saada.

Tosin Teosto-palkitut ovat usein aiemminkin edustaneet kotimaisen popmusiikin marginaalia. Joka tapauksessa Color Dolorin oli jo aika saada korkean profiilin tunnustusta kunnianhimoisesta popmusiikistaan. Ehdokkaiden joukossa oli muitakin kovia nimiä, kuten Litku Klemetti.

Swan/Koistinen on kollaboraatio Astrid Swanin ja Koistisen välillä. Heitä yhdistää yksi todella ikävä asia: syöpädiagnoosi. Koistisella on ollut aivosyöpä yhdeksän vuotta, Swan on kamppaillut parantumattoman rintasyövän kanssa viisi vuotta.

Tiedotteessa yhteislevyä kuvataan termillä “art pop symphony for two voices”. EP käsittelee molempien kokemusta sairauden kanssa kamppailusta. Kappaleiden nimet kertovat jo paljon teemasta, kokonaisuudesta ja sen yhtenäisyydestä: Diagnosis, Hospital, Singing ja Symptoms.

Sairaus ei tietenkään oikeuta yhtään sen helläkätisempään kritiikkiin, joskin näin vakavaa ja kivuliaan inhorealistista kokonaisuutta olisi kriitikon hyvin hankala kovalla kädellä kritisoida, mutta onneksi siihen ei ole tarvetta.

EP on kiehtova kudelma vähäeleistä elektronista popmusiikkia jousisovituksin, joista vastaa kansainvälisesti tunnettu virtuoosi Owen Pallett. Myös Suomessa keikkaillut Pallett on tehnyt yhteistyötä muun muassa Frank Oceanin, Arcade Firen, Taylor Swiftin ja Lady Gagan kanssa.

Diagnosis aloittaa pahaenteisen tunnelman luomisella. Hospitalissa on jo enemmän vihaa ja inhoa. Lääkärin tahto menee oman tahdon yli ja sairaalakäytävän kyltissä lukee: “You are helping science”. Oma keho on kuin kauppatavaraa, väline tieteen ja lääkärin välissä.

Singing edustaa kokonaisuuden vapautuneempaa osiota. Se on kuin mantramainen ylistyslaulu, jossa lauletaan lähinnä “I’m still here”.

Toistoa käytetään tehokeinona myös muissa kappaleissa. Viimeisen kappaleen Symptomsin sanat “I’m living with fear” jäävät kummittelemaan takaraivoon kuuntelukokemuksen jälkeen.

Kappaleiden kestoa olisi voinut huoletta myös pidentää. Etenkin Diagnosis on tunnelmaltaan ja sovitukseltaan niin väkevä, että sitä olisi voinut rauhallisesti kasvattaa ja antaa kuuntelijan velloa pahaenteisessä tunnelmassa vaikka reilut kymmenen minuuttia. Nyt paketti on toki ytimekäs, mutta kappaleisiin haluaisi uppoutua syvemmin ennen kuin ne vaihtuvat.