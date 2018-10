Levyarvio: Iisan uusi albumi lupaa artistin tulevaisuudelle hyvää, mutta kokonaisuus on turhan kevyt

Iisa

Päivii, öitä

Fried Music

Arvio: 3/5

Indietähtenä tunnetun Iisa Pajulan uuden albumin markkinointitiedotetta ja haastatteluja lukiessa saa helposti kuvan, että tulossa on tumma levy, jonka teon aikana artisti on valanut henkistä kasvuprosessiaan musiikkiin.

Näistä ennakko-oletuksista Iisan kolmas sooloteos Päivii, öitä riisuutuu tummuuden osalta. Se on tasalaatuisen kypsä popalbumi, jonka ydin tiivistyy korttitalojen sortumisen suremisen sijaan riveihin ’’Oikeeta vapautta / on saada olla pihalla ja vaiheilla’’, jotka kuullaan levyn viimeisellä raidalla Kun olit nuori.

Leikkisä ja hienosti rakennettu kappale osuu nostalgiahermoon, mutta sen viesti tuntuu silti iättömältä.

Nyt laulujen perspektiivi on kunnolla aikuinen ja yleissävy valoisa läpi albumin, jonka sanoituksista välittyy keskeneräisyyden ja itsensä avaamisen teemoja sekä itsemyötätuntoisuuden terapeuttinen lämpö. Luopumisen tummempia sävyjä taas käsitellään esimerkiksi sinkkuna julkaistussa Jos se sattuu -kappaleessa, jossa on erittäin vetävät discosaundit, ja albumin kenties vahvimmassa vedossa Zen, jonka lumoavan sähköinen äänimaailma tuo ilmaan ukkosta ja on kaikkea muuta kuin mitä nimi lupaa.

Iisan aiempi pääasiallinen työpari, bändikaveri ja entinen aviomies Mikko Pykäri ei enää vaikuta tämän taustajoukoissa. Tilalle on tullut Suomen biisintekijöiden kärkijoukkoa, kuten useita iskelmällisiä hittejä kirjoittanut Eppu Kosonen. Ja se kuuluu.

Olen itse niitä, jotka pitivät paljon Iisan ensimmäisestä soololevystä, jossa oli vielä ripaus hänen entisen bändinsä Reginan mielikuvituksellisuutta. On silti onni ettei Päivii, öitä enää indiehönkäile menneisyyteen vaan ylittää heittämällä esimerkiksi tasapaksun jälkimaun jättäneen viime levyn.

Päivien, öiden ei vain voi sanoa olevan soundiltaan kovin omaperäinen; löydän välillä itseni pohtimasta mikä tämän erottaa, noh, muusta radiokamasta ja mahtaako vaikkapa Jenni Vartiaisen yleisö löytää tämän. Toivoa sopii!

Albumi toistaa nykypopmusiikin maneereja toisinaan turhankin ennalta-arvattavasti. Se on laadukas ja hyvin tuotettu. Se tarjoaa elektronista ja iskelmällistä soundia sekä autotunea ja taustakoukkuja, ja rumpukoneen kompit voimistuvat tismalleen oikeissa kohdissa.

Mutta jonkinlainen särmä uupuu. Esimerkiksi kaunis ja herkkä rakkauslaulu Kaunein syy on autotunetettu omaan makuuni turhan sliipatun kuuloiseksi. Levy lupaa hyvää Iisan tulevaisuudelle, sillä albumin eetos on virkistävä ja mukana on hienoja vetoja. Tällaisenaan musiikillinen kokonaisuus jää silti turhankin kevyeksi.