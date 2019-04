Levyarvio: Ilman Rinneradiota

Tapani Rinne

Radioton

Aani

Arvio: 4/5

Jostain syystä Rinneradiosta parhaiten tunnetun Tapani Rinteen Radioton-levystä on puhuttu useassa yhteydessä monipuolisen muusikon soolodebyyttinä. Hän on kuitenkin julkaissut aiemmin omalla nimellään Insider- ja Nectic-albumit. Kaikki kolme ovat hyvin kaukana Rinneradion elektrojazzista tai Rinteen muista projekteista. Radioton on ehdottomasti kolmikosta paras, tarjoten miellyttävän minimalistista ambientia.

36 minuutin mittaisen teoksen pääosassa on bassoklarinetti, Rinteen nykyinen pääinstrumentti, josta hän löytää erilaisten efektipedaalien ja luuppien avulla toismaailmallisia soundeja. Mukana on myös äänisuunnittelija Tuomas Norvion ja Konsta Mikkosen elektronista maalailua. Kokonaisuutena Radioton soundaa silti hyvin orgaaniselta.

Rinne on todennut teoksensa toimivan myös taustamusiikkina keskittyneen kuuntelun lisäksi. Levy menee kuitenkin hukkaan, jos sen antaa vain soida taustalla jotain muuta tehdessä. Radioton on yksi niistä teoksista, joka vaatii avautuakseen täydellisen rauhan ja hyvät kuulokkeet. Parhaimmillaan levy lienee lämpimän ja tyynen kesäillan himmeän sinisenä hetkenä, laiturin nokassa yksin istuen kuunneltuna.