Levyarvio: Ilolla vihaa vastaan

Natalie Prass

The Future and the Past

Ato

xxxxx

Vuoden 2015 debyyttillään ja erityisesti saman vuoden keikallaan Flow-festivaalilla hurmannut Natalie Prass laajentaa ilmaisuaan onnistuneesti. Laulajan ensimmäinen albumi loksahti melko sopivasti laulaja-lauluntekijä -genreen vaihtoehtopopista, folkista, soulista ja americanasta ammentaneella musiikillaan. Vertaukset Sufjan Stevensiin osuivat osittain kohdilleen, mutta muusikko todisti keikalla olevansa paljon muutakin. Upeasti svengannut orkesteri nosti sydänsuruista kertovat laulut aivan uudelle tasolle.

Nyt The Future and the Past -levyllä Prass ottaa taas yhtyeestään kaiken irti. Groovaava albumi sekoittaa yhteen funkia, 1970-luvun poppia, r&b:tä ja gospel-kuoroja. Vaikutteet paistavat selvästi läpi, mutta Prassin omalaatuisen lauluäänen ja tyylikkäiden sovitusten avulla lopputulos on paljon enemmän kuin pelkkä pastissi.

Prass on kertonut aloittaneensa toisen levyn teon puhtaalta pöydältä Donald Trumpin tultua presidentiksi. The Future and the Past ei kuitenkaan ole aggressiivinen levy, jolla manattaisiin Trumpia alimpaan helvettiin, vaan se vastaa vihaan ilolla ja hyvällä mielellä.